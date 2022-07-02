Bunlardan birini bile yaşıyorsanız doktora koşun: Ağrı, zorlanma, sertlik... Prostat kanseri belirtileri nelerdir?

Prostat kanseri, kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada yer alır. Akciğer kanserinden sonra ülkemizde görülen en sık kanser türü prostat kanseridir.

Prostat, erkeklerde bulunan, yaklaşık olarak bir ceviz büyüklüğünde, mesanenin altında yerleşmiş, üreme faaliyetleri için çeşitli salgılar üreten bir salgı organıdır. Özellikle 65 yaş üstü erkeklerde sıklıkla rastlanan prostat kanseri, çok geç evrelere kadar fark edilemiyor. Bu yüzden çoğu kanser türünde olduğu gibi prostat kanserinde de erken teşhis hayati rol oynuyor.

PROSTAT KANSERİ BELİRTİLERİ

Teşhisi zor olan prostat kanseri için İngiltere’de yer alan Prostat Kanseri Vakfı, bir liste yayınlayarak prostat kanserinin erken tespit edilebilmesine yardımcı olabilecek belirtileri sıraladı. Prostat kanserinin en önemli belirtilerinden biri olan geceleri, sık sık çıkılan idrar durumunu yaşayanların en kısa zamanda bir doktorla görüşmeleri gerektiğini tavsiye ediyor.

İdrara başlamakta veya tutmakta zorluk çekiyorsanız

Kesintili idrar

İdrar yaparken yanma hissi yaşıyorsanız

Ereksiyon olmada zorluk çekiyorsanız

Ağrılı boşalma

İdrarda veya menide kan

Rektumda basınç veya ağrı

Alt sırt, kalça, pelvis veya uylukta ağrı veya sertlik.

Prostat kanseri sıklıkla kemiğe metastaz yapması sebebiyle (sıçrayabildiğinden) bel, kalça veya bacakta şiddetli ağrılara neden olabilir.

Prostat bezinin mesanenin hemen altında yerleşmesi sebebiyle en sık olarak ortaya çıkan belirtiler üriner sisteme ait problemlerdir. Tümör nedeniyle prostatta meydana gelen büyüme sonrasında prostat bezi, mesane ve idrar yollarına baskı yaparak sık idrara çıkma, kesikli ve yavaş akımlı işeme ve hematüri olarak ifade edilen idrar yaparken kan gelmesi gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Erektil disfonksiyon (impotans) olarak tanımlanan ereksiyon problemi de kişilerde prostat kanserine bağlı ortaya çıkan belirtiler arasın yer alabileceği için dikkatli olunmalıdır.



