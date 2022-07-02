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Bunlardan birini bile yaşıyorsanız doktora koşun: Ağrı, zorlanma, sertlik... Prostat kanseri belirtileri nelerdir?

02.07.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser türlerinin başında geliyor. Her 8 erkekten birinde prostat kanseri olduğu tahmin ediliyor. Her kanser türünde olduğu gibi prostat kanserinde de erken teşhis hayati önem taşıyor. Farkındalığı artırıp erken teşhis edilmesi için prostat kanseri belirtilerine hâkim olmak çok önemli. Son evrelere gelene kadar tespit edilmesi zor olan prostat kanserini erkenden fark etmenin yolları...

Bunlardan birini bile yaşıyorsanız doktora koşun: Ağrı, zorlanma, sertlik... Prostat kanseri belirtileri nelerdir?

Prostat kanseri, kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada yer alır. Akciğer kanserinden sonra ülkemizde görülen en sık kanser türü prostat kanseridir.

Prostat, erkeklerde bulunan, yaklaşık olarak bir ceviz büyüklüğünde, mesanenin altında yerleşmiş, üreme faaliyetleri için çeşitli salgılar üreten bir salgı organıdır. Özellikle 65 yaş üstü erkeklerde sıklıkla rastlanan prostat kanseri, çok geç evrelere kadar fark edilemiyor. Bu yüzden çoğu kanser türünde olduğu gibi prostat kanserinde de erken teşhis hayati rol oynuyor.

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PROSTAT KANSERİ BELİRTİLERİ

Teşhisi zor olan prostat kanseri için İngiltere’de yer alan Prostat Kanseri Vakfı, bir liste yayınlayarak prostat kanserinin erken tespit edilebilmesine yardımcı olabilecek belirtileri sıraladı. Prostat kanserinin en önemli belirtilerinden biri olan geceleri, sık sık çıkılan idrar durumunu yaşayanların en kısa zamanda bir doktorla görüşmeleri gerektiğini tavsiye ediyor.

  • İdrara başlamakta veya tutmakta zorluk çekiyorsanız
  • Kesintili idrar
  • İdrar yaparken yanma hissi yaşıyorsanız
  • Ereksiyon olmada zorluk çekiyorsanız
  • Ağrılı boşalma
  • İdrarda veya menide kan
  • Rektumda basınç veya ağrı
  • Alt sırt, kalça, pelvis veya uylukta ağrı veya sertlik.

Prostat kanseri sıklıkla kemiğe metastaz yapması sebebiyle (sıçrayabildiğinden) bel, kalça veya bacakta şiddetli ağrılara neden olabilir.

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Prostat bezinin mesanenin hemen altında yerleşmesi sebebiyle en sık olarak ortaya çıkan belirtiler üriner sisteme ait problemlerdir. Tümör nedeniyle prostatta meydana gelen büyüme sonrasında prostat bezi, mesane ve idrar yollarına baskı yaparak sık idrara çıkma, kesikli ve yavaş akımlı işeme ve hematüri olarak ifade edilen idrar yaparken kan gelmesi gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

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Erektil disfonksiyon (impotans) olarak tanımlanan ereksiyon problemi de kişilerde prostat kanserine bağlı ortaya çıkan belirtiler arasın yer alabileceği için dikkatli olunmalıdır.


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prostat kanseri belirtileri
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