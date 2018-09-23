KAYSERİ (AA) - AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Biz ölümlerden korkmadık ki bunlarla mücadele etmeden hiç kaçmadık ki şimdi dövizden, yüz paralık bir dolardan korkalım da geri kaçalım. Elbette bu badireleri atlatacağız." dedi.

İl Kültür Müdürlüğünde düzenlenen AK Parti Kayseri Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Özhaseki, bazı güçlerin son dönemde ihtilalle, eli silahlı katillerle, canavarlarla ve vahşi örgütle bir şey yapamayacaklarını gördüklerini söyledi.

"Ölmekten korkmuyoruz, mücadele etmekten kaçmıyoruz, sonuna kadar varız." dedikleri için bu güçlerin kendilerine karşı bir şey yapamayacaklarını anladıklarını belirten Özhaseki, o nedenle bu güçlerin, o yöntemleri bıraktıklarını ve şimdi de ekonomik olarak Türkiye'yi bir darboğaza sokmak, sıkıştırıp, bunaltıp milletin cebine yansıtacak, öfkesini kazandıracak şekilde seçimlere girmek için her numarayı yapıklarını vurguladı.

Özhaseki, "TL sürüyorlar, dövizler alıyorlar. Türkiye'de, 'sakın ha şirket kurmayın' diyorlar. Paralarınızı çekin diyorlar. 'Türkiye terör ülkesi olacak, gitmeyin' diyorlar. 'Burada toplantı bile yapmayın' diyorlar. Kilise fonları gibi, sendikal fonlar gibi, milli yatırım bankalarından Türkiye'ye verilen kredilerin önünü kesiyorlar. Bir daralma yaşansın istiyorlar. Döviz üzerinde oynuyorlar. Bunun da farkındayız. Doğrusu bunu çok çabuk atlatırız. Biz ölümlerden korkmadık ki bunlarla mücadele etmeden hiç kaçmadık ki şimdi dövizden, yüz paralık bir dolardan korkalım da geri çekilelim. Allah'a hamdolsun bunları çok rahat atlatırız." diye konuştu.