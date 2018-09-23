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"Bunları çok rahat atlatırız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.09.2018 18:36 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: - "Biz ölümlerden korkmadık ki bunlarla mücadele etmeden hiç kaçmadık ki şimdi dövizden, yüz paralık bir dolardan korkalım da geri kaçalım. Elbette bu badireleri atlatacağız" - "Önemsediğim bir konu var, Devlet Bey'in daha önce Türkiye'nin beka meselesinde ciddi bir duruş sergileyerek bizimle beraber olması hakikaten takdire şayan. Cumhur İttifakı başarıyla sonuçlandı ancak bunun özellikle büyükşehirlerde devam etmesi lazım"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Biz ölümlerden korkmadık ki bunlarla mücadele etmeden hiç kaçmadık ki şimdi dövizden, yüz paralık bir dolardan korkalım da geri kaçalım. Elbette bu badireleri atlatacağız." dedi.

İl Kültür Müdürlüğünde düzenlenen AK Parti Kayseri Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Özhaseki, bazı güçlerin son dönemde ihtilalle, eli silahlı katillerle, canavarlarla ve vahşi örgütle bir şey yapamayacaklarını gördüklerini söyledi.

"Ölmekten korkmuyoruz, mücadele etmekten kaçmıyoruz, sonuna kadar varız." dedikleri için bu güçlerin kendilerine karşı bir şey yapamayacaklarını anladıklarını belirten Özhaseki, o nedenle bu güçlerin, o yöntemleri bıraktıklarını ve şimdi de ekonomik olarak Türkiye'yi bir darboğaza sokmak, sıkıştırıp, bunaltıp milletin cebine yansıtacak, öfkesini kazandıracak şekilde seçimlere girmek için her numarayı yapıklarını vurguladı.

Özhaseki, "TL sürüyorlar, dövizler alıyorlar. Türkiye'de, 'sakın ha şirket kurmayın' diyorlar. Paralarınızı çekin diyorlar. 'Türkiye terör ülkesi olacak, gitmeyin' diyorlar. 'Burada toplantı bile yapmayın' diyorlar. Kilise fonları gibi, sendikal fonlar gibi, milli yatırım bankalarından Türkiye'ye verilen kredilerin önünü kesiyorlar. Bir daralma yaşansın istiyorlar. Döviz üzerinde oynuyorlar. Bunun da farkındayız. Doğrusu bunu çok çabuk atlatırız. Biz ölümlerden korkmadık ki bunlarla mücadele etmeden hiç kaçmadık ki şimdi dövizden, yüz paralık bir dolardan korkalım da geri çekilelim. Allah'a hamdolsun bunları çok rahat atlatırız." diye konuştu.

Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarif ettiği gibi yeni bir dönem olan "gönül belediyeciliği" döneminde olduklarını belirten Özhaseki, bundan sonra buna yönelik işler yapacaklarını anlattı.

Yerel seçimlere de değinen Özhaseki, seçimlere tüm Türkiye'de AK Parti olarak sadece tek başlarına giriyormuşuz gibi hazırlanacaklarını kaydetti.

En iyi adaylarla girecekleri seçim sonuçlarının şimdiden belli olduğunu belirten Özhaseki, şunları söyledi:

"Yeniden birinci parti olacağız. Elimizdeki belediyelerden daha fazla belediye inşallah alacağız. Önemsediğim bir konu var, Devlet Bey'in daha önce Türkiye'nin beka meselesinde ciddi bir duruş sergileyerek bizimle beraber olması hakikaten takdire şayan. Cumhur İttifakı başarıyla sonuçlandı ancak bunun özellikle büyükşehirlerde devam etmesi lazım. Kulağımıza gelen dedikoduların gerçeğe dönüşmemesi lazım. O dedikodular neler? 'İstanbul'da bir iki ilçeyi biz PKK'nın uzantısı partiye verelim, siz büyükşehiri bize verin. Ankara'da, İzmir'de biz size o PKK'nın siyasi uzantılarına yer verelim, siz bize büyükşehirlerde oy verin.' Bunun kadar çirkin bir iş olamaz. Herkes, herkesle ittifak yapabilir. Herkes, herkesle konuşabilir, diyecek bir şeyimiz yok ancak terör örgütü olunca işler başka. Terör insanlık suçudur. Dini imanı olmaz, milliyeti olmaz bu işin. Kim terörden yanadır lanetlenir onlar. Böyle bir lanetli gruba karşı bu tür pazarlıklara girmek ihanettir. Bunu biliyoruz, buna karşı da teyakkuzdayız."

Programa, AK Parti Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş, İsmail Tamer ve Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

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Kayseri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki

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