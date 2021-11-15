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Bunları hiç duymamış olabilirsiniz! Uzun süre hareketsiz kalmanın olası zararları

15.11.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehir yaşamının insan hayatına getirdiği olumsuzlukların başında uzun süre oturmak ve hareketsiz kalmak geliyor. Gün boyu hareket etmemek hem kilo almanızı tetikler hem de iskelet sisteminizi olumsuz etkiler. Peki uzun süre hareketsiz kalmanın hiç tahmin edemediğiniz zararları neler? İşte detaylar...

Bunları hiç duymamış olabilirsiniz! Uzun süre hareketsiz kalmanın olası zararları

Evde ya da masabaşı işlerde çalışan insanlar, belli bir zaman sonra daha az hareket etmeye başlar. Teknolojik gelişmelerin ve makineleşmenin de katkı sunduğu bu hareketsiz yaşam biçimi, zamanla kontrolsüz bir şekilde kilo almaya, çeşitli hastalıklara ve iskelet sisteminde bozukluklara yol açabilir. Hem bedenen hem de zihnen sizi tembelleştiren hareketsizlik, bazı alışkanlıklarınızı değiştirerek üstesinden gelebileceğiniz bir konu. Gelin, sağlığınızı etkileyen hareketsizliğin zararlarını birlikte inceleyelim ve nasıl üstesinden gelebileceğinize bakalım.

ALIŞKANLIKLAR HAREKETSİZ YAŞAMI TETİKLER

  • Yemek yedikten sonra bir koltuğa ya da yatağa boylu boyunca uzanmak saatlerce hareketsiz kalmanıza sebep olabilir.

  • Masabaşı işlerde çalışırken saatlerce hareketsiz kalabilirsiniz. Bu durumun önüne geçmek için mola verme alışkanlığı edinebilirsiniz.

  • Özellikle yaşlıların daha az hareket etme isteği, ağrılarını azaltmak yerine artırabilir.

  • Şekerli ve karbonhidratlı besinler vücudunuzu uyuşturarak uykunuzu getirebilir ve hareketsizliği teşvik edebilir. Bu alışkanlıkların tamamına veda etmelisiniz!

UZUN SÜRE OTURDUĞUNUZDA VÜCUDUNUZDA NELER OLUR?

  • Uzun süre oturmak kas kaybına ve osteoporoza (kemik erimesi) neden olabilir.

  • Kan dolaşımınızı olumsuz etkileyerek toplardamarda pıhtılaşmaya yol açabilir.

  • Bacaklarda şişlik, uyuşma ve ödemlere sebep olabilir.

  • Sürekli oturmak bel ve boyun bölgesinde ağrıya sebep olabilir.

  • Hareket etmediğiniz için aldığınız kaloriler yakılamaz ve vücutta yağ birikmeye başlar.

  • Yapılan çalışmalarda uzun süre oturmanın ve hareketsiz kalmanın ritmik bozuklukları ve bazı kanser türlerini tetiklediği görüldü.

  • Hareketsizlik ölüm riskini %9 oranında artırır.

RUH HALİNİZİ DE ETKİLER

  • Uzun süre hareketsiz kalmak akciğer ve damar faaliyetlerini kısıtladığı için beyne yeteri kadar oksijen gitmez.

  • Beyne yeteri kadar oksijen gitmemesi sürekli uyku hali, baş ağrısı ve sinirliliğe sebep olabilir.

  • Sürekli hareketsiz kalmak zamanla sosyal hayatta aktif olmanızı engeller.

  • Hareketsizlikten dolayı sosyal hayatınız da etkileneceği için zamanla içine kapanık bir ruh haline bürünebilirsiniz.
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