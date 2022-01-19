HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bunları konuşmaktan çekinmeyin! Cinsel ilişki sonrası ağrı çekiyorsanız...

Bunları konuşmaktan çekinmeyin! Cinsel ilişki sonrası ağrı çekiyorsanız...

19.01.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keyif veren eylemlerden biri olan cinsel ilişki esnasında veya sonrasında ağrı, sızı yaşıyorsanız burada bir sıkıntı var demektedir. Konuşulmaktan çekinilen bir konu olan cinsel ilişki ve cinsel ilişki ile ilintili hastalıkların belirtilerini görmezden gelmeyin. Cinsel ilişkiyle ilgili kulaktan dolma bilgilere inanmak yerine mutlaka bir uzmana danışmayı ihmal etmeyin.

Bunları konuşmaktan çekinmeyin! Cinsel ilişki sonrası ağrı çekiyorsanız...

Cinsel ilişkiye girmek hem kadınlar hem de erkekler için karşılıklı keyifli bir deneyimdir. Kadınlar da erkekler de bazen cinsel ilişki esnasında acı hissedebilirler. Arada bir yaşanan ağrı, sızı durumu endişe etmenizi gerektirecek bir durum olmasa da ağrıların sıklığı bir uzmana görünmenize neden olur.

Mendillerinizi hazırlayın! Bu hastalıkların üstesinden ağlayarak gelebilirsinizMendillerinizi hazırlayın! Bu hastalıkların üstesinden ağlayarak gelebilirsiniz

Cinsel ilişki esnasında veya sonrasında yoğun ve sık ağrının nedeni mutlaka araştırılmalıdır. Cinsel sağlık konusunu gündeme getirmek sizin için endişe verici olabilir, yaşadığınız semptomlar bazı hastalıklarla igili olabilir.

VAJİNAL AĞRI

Cinsel ilişki esnasında veya sonrasında vajina içinde başlayan ağrının birden çok sebebi olabilir. Yetersiz uyarılma, ilaç kullanımına bağlı bir ağrı veya menopozdan kaynaklanan yağlanma eksikliğinden kaynaklanabilir. Vajinal ağrının başka bir nedeni de pelvik taban kaslarının genellikle gergin olması veya vajinanın vajinit olarak bilinen bir tür iltihaplanması olabilir. Vajinit belirtileri vajinal akıntı, vajina ve vulvada kaşıntı ve yanma hissidir. Cinsel yolla bulaşan bakteriyel enfeksiyon sonucu da vajinal ağrı yaşayabilirsiniz.

iStock-1041360632

VULVA AĞRISI

Vulva ağrısı, vulvanın bir kısmına dokunulduğunda ortaya çıkan, vajinanın dışında hissedilen ağrı türüdür. Genellikle vulvar ağrıya genellikle kadın hijyen ürünleri, sabunlar, duş jelleri neden olabilir. Ayrıca kist sonucu veya farkında olmadan kaptığınız bir enfeksiyon sonucu vulva ağrısı çekebilirsiniz.

VULVODİNİ

Vulvodini, vestibulodini, vulvar vestibulitis (vulvar vestibulit sendrom)... Birbirinden farklıymış gibi gözüken, oysaki genellikle birbirine oldukça benzer klinik durumlar. Hepsi kadın genital bölgesinde ağrıyı ve buna bağlı cinsel problemleri içeren terimler. Ortaya çıkış sebepleri ve tedavisi hala net olmayan vulvodini hastalığı ile mücadele eden kadınların belki de yaşadıkları en büyük zorluk, tanı alana kadar geçirdikleri süreç olmalı. Çünkü çoğu zaman jinekolog hekimler tarafından dahi atlanabilen bu durum, yıllar içinde pek çok farklı problemlere evrilebiliyor.

Doğadaki aspirin! Şerbetçi otunun faydalarını öğrenen evinden eksik etmiyorDoğadaki aspirin! Faydalarını öğrenen evinden eksik etmiyor

VAJİNİSMUS

Vajinismus, pelvik taban kaslarında vajina ağzının etrafındaki istemsiz kas kasılmalarını ifade eder. Bu tanı, vajinal penetrasyon korkusu olan kadınlara verilir, çünkü vajinismusu olan birçok kadın, herhangi bir vajinal penetrasyonla daha fazla ağrıya neden olan kronik olarak sıkı bir pelvik tabana sahiptir.

iStock-1097362468

GÖZDEN KAÇMAMASI GEREKENLER

Vajina, bel, pelvik bölge, rahim veya mesanenin derinliklerinde hissedilen ağrı, dahili bir tıbbi sorunun işareti olabilir.

Şunlardan kaynaklanabilir:

  • Pelvik inflamatuar hastalık
  • Endometriozis, rahmi kaplayan dokunun rahmin dışında büyüdüğü bir durum
  • Pelvik tümör
  • İnterstisyel sistit gibi bağırsak veya mesane hastalığı
  • Yumurtalık kistleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
Bu çizgi sadece hamilelerde olmaz! Aslında hastalık belirtisiBu çizgi sadece hamilelerde olmaz! Aslında hastalık belirtisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Resmen Burak Yılmaz'la dalga geçtiler! 'Rekor kırdı'

Resmen Burak Yılmaz'la dalga geçtiler! 'Rekor kırdı'

Şehri kar vurdu! İl dışına araç çıkışı durduruldu

Şehri kar vurdu! İl dışına araç çıkışı durduruldu

Soner Dikmen tüm Türkiye'yi ağlattı!

Soner Dikmen tüm Türkiye'yi ağlattı!

Sırbistan Cumhurbaşkanı'nı etkileyen görüntü: Başka hiçbir ülkede görmedim

Sırbistan Cumhurbaşkanı'nı etkileyen görüntü: Başka hiçbir ülkede görmedim

Bilim Kurulu sona erdi! En riskli grubu açıklayıp uyardı

Bilim Kurulu sona erdi! En riskli grubu açıklayıp uyardı

Kızı sınavdan kaldı, oğluyla birlikte öğretmene saldırdı

Kızı sınavdan kaldı, oğluyla birlikte öğretmene saldırdı

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Osman Kavala'yla ilgili karar verildi

Osman Kavala'yla ilgili karar verildi

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.