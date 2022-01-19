Bunları konuşmaktan çekinmeyin! Cinsel ilişki sonrası ağrı çekiyorsanız...

Cinsel ilişkiye girmek hem kadınlar hem de erkekler için karşılıklı keyifli bir deneyimdir. Kadınlar da erkekler de bazen cinsel ilişki esnasında acı hissedebilirler. Arada bir yaşanan ağrı, sızı durumu endişe etmenizi gerektirecek bir durum olmasa da ağrıların sıklığı bir uzmana görünmenize neden olur.

Cinsel ilişki esnasında veya sonrasında yoğun ve sık ağrının nedeni mutlaka araştırılmalıdır. Cinsel sağlık konusunu gündeme getirmek sizin için endişe verici olabilir, yaşadığınız semptomlar bazı hastalıklarla igili olabilir.

VAJİNAL AĞRI

Cinsel ilişki esnasında veya sonrasında vajina içinde başlayan ağrının birden çok sebebi olabilir. Yetersiz uyarılma, ilaç kullanımına bağlı bir ağrı veya menopozdan kaynaklanan yağlanma eksikliğinden kaynaklanabilir. Vajinal ağrının başka bir nedeni de pelvik taban kaslarının genellikle gergin olması veya vajinanın vajinit olarak bilinen bir tür iltihaplanması olabilir. Vajinit belirtileri vajinal akıntı, vajina ve vulvada kaşıntı ve yanma hissidir. Cinsel yolla bulaşan bakteriyel enfeksiyon sonucu da vajinal ağrı yaşayabilirsiniz.

VULVA AĞRISI

Vulva ağrısı, vulvanın bir kısmına dokunulduğunda ortaya çıkan, vajinanın dışında hissedilen ağrı türüdür. Genellikle vulvar ağrıya genellikle kadın hijyen ürünleri, sabunlar, duş jelleri neden olabilir. Ayrıca kist sonucu veya farkında olmadan kaptığınız bir enfeksiyon sonucu vulva ağrısı çekebilirsiniz.

VULVODİNİ

Vulvodini, vestibulodini, vulvar vestibulitis (vulvar vestibulit sendrom)... Birbirinden farklıymış gibi gözüken, oysaki genellikle birbirine oldukça benzer klinik durumlar. Hepsi kadın genital bölgesinde ağrıyı ve buna bağlı cinsel problemleri içeren terimler. Ortaya çıkış sebepleri ve tedavisi hala net olmayan vulvodini hastalığı ile mücadele eden kadınların belki de yaşadıkları en büyük zorluk, tanı alana kadar geçirdikleri süreç olmalı. Çünkü çoğu zaman jinekolog hekimler tarafından dahi atlanabilen bu durum, yıllar içinde pek çok farklı problemlere evrilebiliyor.

VAJİNİSMUS

Vajinismus, pelvik taban kaslarında vajina ağzının etrafındaki istemsiz kas kasılmalarını ifade eder. Bu tanı, vajinal penetrasyon korkusu olan kadınlara verilir, çünkü vajinismusu olan birçok kadın, herhangi bir vajinal penetrasyonla daha fazla ağrıya neden olan kronik olarak sıkı bir pelvik tabana sahiptir.

GÖZDEN KAÇMAMASI GEREKENLER

Vajina, bel, pelvik bölge, rahim veya mesanenin derinliklerinde hissedilen ağrı, dahili bir tıbbi sorunun işareti olabilir.

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