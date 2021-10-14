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Bunları uygulamazsanız ömür boyu tırnak batması ile yaşamanız gerekebilir! Hemen gerekeni yapmak için...

14.10.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tırnak batması, tırnağın derinin altına doğru uzaması ve iltihaplanarak ağrıya sebep olmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlık. Son derece can acıtan bu durum, ayağı sıkan ayakkabılar giyilmesi ya da tırnakların doğru şekilde kesilmemesi sonucu meydana gelebiliyor. Peki bu durumla nasıl başa çıkılabilir? İşte detaylar...

Bunları uygulamazsanız ömür boyu tırnak batması ile yaşamanız gerekebilir! Hemen gerekeni yapmak için...

Ayak sağlığı, bütün vücudumuzu ilgilendiren ve günümüzün nasıl geçeceğine bile yön veren, son derece önemli bir konu. Ayak sağlığı konusunda en sık karşılaşılan sorunlardan biri olan tırnak batması ise ayak hijyenine yeteri kadar özen göstermeyince ortaya çıkıyor. Peki bu durumdan muzdarip olanlar ne yapmalı? İşte tırnak batması ile baş etmek için ipuçları...

  1. SICAK SU BU DERDİN DERMANI OLABİLİR!

Ayaklarınızı her gün en az dört defa ve 15-20 dakika boyunca sıcak suda bekletmek batan tırnağınızı yumuşatacak. Bu sayede yanlış yöne ilerleyen tırnak büyümesini kontrol altına alabilirsiniz.

  1. AYAKLARINIZI DEZENFEKTE ETMEK ARADIĞINIZ ÇÖZÜM OLABİLİR

Ayaklarınızı sıcak suda bekletmenin dışında, günde iki kez antibakteriyel özellikli sabunlar ile temizleyebilirsiniz.

  1. AYAĞINIZA UYGUN AYAKKABIYI BULUN

Pek çok kadın topuklu ayakkabı giymeye bayılıyor ancak topuklu ayakkabılar her zaman iyi bir tercih olmayabilir!

  • Tırnak batması durumunda topuklu, sivri burun ve dar kalıp ayakkabılar ayağınızdaki batıklara baskı uygulayarak durumu kötüleştirebilir.

  • Bu süreçte açık ayakkabıları, sandaletleri ya da rahat spor ayakkabıları tercih edin. Şıklık önemli ancak sağlık her şeyden önce gelir, unutmayın!

  1. TIRNAĞINIZI NASIL KESMENİZ GEREKTİĞİNİ BİLİN

Tırnak batması genellikle yanlış şekilde tırnak kesmekten kaynaklanıyor.

  • Temiz olsun diye kısa tuttuğunuz tırnaklarınızda ölçüyü kaçırıp tırnaklarınızı dibe yakın keserseniz, batıklara davetiye çıkarmış olursunuz.

  • Sağlıklı bir ayak için tırnaklarınız ayak derinizden yarım ya da bir santim uzakta olmalı.

  • Boyu kadar önemli olan bir diğer nokta ise tırnakların şekli. Tırnaklarınızı oval değil düz şekilde kesmelisiniz.

  • Bu kesme şeklini tüm tırnaklarınızda uyguladığınız takdirde batıkların önüne geçebilirsiniz.

  1. BATIK İLTİHABI GÖZÜNÜZÜ KORKUTMASIN

Tırnak batmasının sebep olduğu iltihabın çözümü antibiyotik kremde saklı.

  • Minik bir gazlı bez parçasına antibiyotikli krem sürün.

  • Daha sonra bu bezi batık bölgenin altına yerleştirin. Sonuçtan memnun kalacaksınız.
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