Bunları uygulamazsanız stres sizi hasta edebilir! Vücuttaki stresi atmak için...

Günümüzde, hemen herkes stres bozukluklarından mustarip durumda. Çünkü ister küçük çaplı olsun ister büyük çaplı, stres hayatın bir gerçeği haline geldi. Hepimiz hayatın bir noktasında çeşitli nedenlerden dolayı stresle karşı karşıya kalıyoruz. Bu stres, bazen ekonomik nedenlerle bazen de geçmişten gelen korku ve travmalarla yüzeye çıkabiliyor. Ancak her ne sebepten olursa olsun, hayatınıza ve sağlığınıza olan olumsuz etkisi değişmiyor. İşte bu yüzden, herhangi bir sebepten dolayı vücudunuzda stres birikmeye başladığında bu durumla başa çıkabilecek bir savunma mekanizması geliştirmeniz gerekiyor. Peki bunu nasıl mı yapacaksınız? Az sonra öğreneceğiniz yöntemlerle...

NOT: Eğer stres günlük hayatınızı ileri derecede etkiliyor ve bu yöntemler size yeterli gelmiyorsa mutlaka bir profesyonelden yardım alın.

1) YAVAŞLAYIN

Unutmayın ki, insan vücudu akut derecede stresle başa çıkmaya, ancak sonrasında bir süre dinlenmeye yönelik tasarlanmış. Kısacası, yoğun stresli bir dönem sonrasında dinlenmeniz gerekiyor. Eğer dinlenmeye vaktiniz yoksa, stresin dozajını azaltabilmek adına işleri yavaşlatmak size iyi gelebilir. Derin bir nefes alıp yapılması gereken işlerden hangisinin öncelikli olduğuna karar verin. Her şeyi bir anda yapmaya çalışmak yerine işlerinizi sıraya koyun ve içerisinde bulunduğunuz ana odaklanın. Böylelikle vücudunuzdaki stresi bir nebze azaltabilirsiniz.