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Bunları uygulamazsanız stres sizi hasta edebilir! Vücuttaki stresi atmak için...

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.07.2020 10:07 | Son Güncelleme

Özellikle de son zamanlarda gelişen olaylar sebebiyle sıkıntılar yaşıyor, istemsiz olarak strese giriyor olabilirsiniz. Ancak unutmayın ki, yalnız değilsiniz. Pek çok insan günlük hayatında stres faktörü ile başa çıkmak zorunda kalıyor. Bunun için profesyonel olarak yardım alabileceğiniz gibi kendi kendinize deneyebileceğiniz bazı çözüm yöntemleri de mevcut.

Bunları uygulamazsanız stres sizi hasta edebilir! Vücuttaki stresi atmak için...

Günümüzde, hemen herkes stres bozukluklarından mustarip durumda. Çünkü ister küçük çaplı olsun ister büyük çaplı, stres hayatın bir gerçeği haline geldi. Hepimiz hayatın bir noktasında çeşitli nedenlerden dolayı stresle karşı karşıya kalıyoruz. Bu stres, bazen ekonomik nedenlerle bazen de geçmişten gelen korku ve travmalarla yüzeye çıkabiliyor. Ancak her ne sebepten olursa olsun, hayatınıza ve sağlığınıza olan olumsuz etkisi değişmiyor. İşte bu yüzden, herhangi bir sebepten dolayı vücudunuzda stres birikmeye başladığında bu durumla başa çıkabilecek bir savunma mekanizması geliştirmeniz gerekiyor. Peki bunu nasıl mı yapacaksınız? Az sonra öğreneceğiniz yöntemlerle...

NOT: Eğer stres günlük hayatınızı ileri derecede etkiliyor ve bu yöntemler size yeterli gelmiyorsa mutlaka bir profesyonelden yardım alın.

1) YAVAŞLAYIN

Unutmayın ki, insan vücudu akut derecede stresle başa çıkmaya, ancak sonrasında bir süre dinlenmeye yönelik tasarlanmış. Kısacası, yoğun stresli bir dönem sonrasında dinlenmeniz gerekiyor. Eğer dinlenmeye vaktiniz yoksa, stresin dozajını azaltabilmek adına işleri yavaşlatmak size iyi gelebilir. Derin bir nefes alıp yapılması gereken işlerden hangisinin öncelikli olduğuna karar verin. Her şeyi bir anda yapmaya çalışmak yerine işlerinizi sıraya koyun ve içerisinde bulunduğunuz ana odaklanın. Böylelikle vücudunuzdaki stresi bir nebze azaltabilirsiniz.

2) EGZERSİZ YAPIN

Araştırmalara göre, koşmak veya yürüyüşe çıkmak gibi aerobik, yani hava almanızı sağlayan egzersizler vücuttaki stres oranını azaltıyor. Aynı zamanda bu egzersizleri yapmak, vücudun dopamin gibi bazı hormonlar salgılaması sebebiyle ruh halinize iyi geliyor, kilo almayı önlüyor ve kan basıncınızı düzenliyor. Böylelikle, stres dolayısıyla oluşan aşırı kilo alımı ve yüksek tansiyon gibi yan etkilerle savaşmaya da yardımcı oluyor

3) YEŞİLLİĞE ODAKLANIN

İster yeşil bir alanda yürüyüşe çıkın, isterseniz de doğa fotoğraflarına bakın. Yeşilliğe odaklanmak, kişinin strese karşı olan dayanıklılığını arttırıyor. Stanford Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, yeşil alanlarda bulunmak ve yeşil alanlar görmek, beşeri yapılarla dolu alanlarda bulunmaya ve bu alanları görmeye kıyasla stresi büyük oranda azaltıyor.

4) GÜLÜMSEYİN

Kansas Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırmaya göre gülümsemek, gülümsemeniz sahte olsa bile stresle başa çıkmanızı kolaylaştırıyor. Gülümsediğiniz zaman hareket eden yüz kaslarınız, kalp atışlarınızı yavaşlatarak hissettiğiniz stres oranını düşürüyor.

5) DİK DURUN

Dik durmak, stres altında kaldığınızda durumlarda daha iyi performans sağlamaya yardımcı oluyor. Çünkü dik durduğunuzda vücuttaki oksijen sirkülasyonu iyileşerek kalp atışınızı yavaşlatıyor. Ayrıca duruşunuzu düzeltmek ileri vadede daha az stres yaşamanıza yardımcı oluyor.

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