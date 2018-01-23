Bunları yapan bir anne baba! 13 çocuğuna yıllarca işkence yaptılar

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 13 çocuğunu zincirlerle yataklarına bağlayan, aç bırakan, tuvalete gitmelerine ve banyo yapmalarına izin vermeyen Turpin çifti mahkemeye çıkarıldı. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve işkencenin de aralarında olduğu eylemlerle suçlanan çift suçlamaları reddetti. Ebeveynlerinden yıllardır işkence gören çocukların polis aracına binişleri ise saniye saniye kayıt altına alındı.

Kan donduran olay geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmış, tüm dünyada gündem olmuştu. ABD'nin Kalifroniya eyaletindeki Perris bölgesinde bulunan evlerinde 2 ile 29 yaş aralığındaki 13 çocuğunu hapseden 56 yaşındaki David Turpin ile 49 yaşındaki karısı Louise Turpin mahkemeye çıkarıldı. Çocukların polis aracına bindirilme anları yeni yayınlanan ayrıntılar arasında yer alıyor.

İŞKENCE VE KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇLAMALARI YÖNELTİLDİ

Hapishane kıyafetleri içinde ve zincirlerle mahkemeye getirilen çifte 12 adet 'işkence', 12 adet 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 7 adet 'bağımsız bir yetişkinin suistimali', 6 adet 'çocuk suistimali' suçu yöneltildi.

Baba Turpin'e ayrıca 'reşit olmayan bir kişiye cinsel amaçlı dokunma' suçlaması da yöneltildi. Riverside Bölge Savcısı Mike Hestrin baba Turpin'in 14 yaşından küçük kızlarından birine karşı bu eylemde bulunduğunu öne sürdü.

12 MİLYON DOLAR KEFALET BELİRLENDİ

Hestrin, çiftin bu eylemlerden suçlu bulunması halinde 94 yıldan müebbete kadar hapis cezası alabileceğini açıkladı.

Turpin çifti haklarındaki suçlamaları mahkemede reddetti. Çift için 12'şer milyon dolarlık kefalet belirlendi.

EVDE YÜZLERCE GÜNLÜK BULUNDU

Çiftin çocuklarından bazılarına okuma yazma öğrettiği anlaşıldı. Polis evde çocukların tuttuğu yüzlerce günlük buldu. Bu kanıtların incelenmesinin soruşturmanın devamında fayda sağlayacağı ifade ediliyor.

'YILDA BİR KEZ BANYO YAPMALARINA İZİN VERİLDİ, GÜNDE TEK ÖĞÜNLE BESLENDİLER'

Korkunç olay çiftin 17 yaşındaki kızlarından birinin evin penceresinden kaçarak polise haber vermesi sonucu ortaya çıkmıştı.

Polis evde kardeşleri tarafından serbest bırakılan 11 ve 14 yaşındaki iki çocuğu ayrıca hala yatağına zincirli 22 yaşındaki bir erkeği bulmuştu.

Savcı Hestrin'in açıkladığı ayrıntılar ise olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Savcı çocuklara yönelik işkencenin günler ve haftalar sürdüğünü ve yıllar içinde şiddetinin arttığını söyledi.

İddialar arasında şunlar yer alıyor:

Çocuklar sıklıkla aralarında boğma eyleminin de olduğu dayağa maruz kaldı.

Yılda sadece bir kez banyo yapmalarına izin verildi.

Gece uyanık kalmaya, gündüzleri uyumaya zorlandılar.

Oyuncaklarla oynamalarına izin verilmedi ancak evde paketi açılmamış çok sayıda oyuncak bulundu.

Kol bileklerinden yukarısını yıkamaları halinde 'suyla oynadıkları' gerekçesiyle ağır şekilde cezalandırıldılar.

Çocukların günde tek öğün yemek yemesine izin verildi. Çift arada sırada kendilerine elmalı turta benzeri gıdalar aldı ancak bunları çocukların göreceği yerlere koysalar da yemelerine izin vermedi.

Hiçbir zaman dişçiye götürülmediler. 4 yıldır bir doktora gösterilmediler.

Çocuklar hayat hakkında temel bilgilere sahip değil. Hatta polis memurlarının görevini bile anlayamadılar.

Çocuklar zincirlerle bağlanmadan önce bir süre iplerle bağlandı. Bağlı olmadıkları zaman evin farklı odalarında kilitli tutuldular.

POLİSE HABER VEREN KIZ KARDEŞİYLE BİRLİKTE KAÇIŞI 2 YIL PLANLAMIŞ

Savcılığın verdiği bilgiye göre evden kaçıp polise haber veren 17 yaşındaki kız bunu kız kardeşlerinden biriyle birlikte 2 yıldır planlamış.

Savcı Hestrin 17 yaşındaki kızın önce kardeşini pencereden dışarı çıkardığını ancak kızın korkup geri dönmesi üzerine kendisinin polise evde bulduğu cep telefonu ile haber verdiğini belirtti.

29 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI KURTARILDIĞINDA 37 KİLOYDU

Savcı Hestrin kurtarılan ve hastanede tedavi altına alınan 13 çocuğun hepsinde 'kas atrofisi ile bağlantılı beslenme yetersizliği' olduğunu belirtti.

Çiftin en büyük çocukları olan 29 yaşındaki kadının polis tarafından kurtarldığında sadece 37 kg olduğu da belirtildi.

Doktorlar çocuklardan bazılarının uğradıkları fiziksel ve ruhsal suistimal nedeniyle bilişsel sinir hastalığına sahip olduğunu yani zihin yaşlarının gerçek yaşlarından çok daha düşük olduğunu vurguladı.

TURPİN AİLESİ HAKKINDA BİLİNENLER

West Virginia doğumlu David ve Louise çifti 1985'te evlendi. Teksas eyaletinde yaşadıktan sonra 2010'da Kaliforniya eyaletine taşındılar.

Baba Turpin, Lockheed Martin ve Northrop Grumman gibi savunma sanayisi şirketlerinde mühendis olarak çalıştı. Louise Turpin ise çiftin iflasını açıkladığı 2011'de kendisini ev kadını olarak kaydettirdi.

Çift 2011, 2013 ve 2015 yıllarında 3 kez daha yeniden evlendi. Hatta Elvis Presley taklidi yapan bir şovmenin katıldığı törenlerin en az ikisine çocuklarını da götürdüler.