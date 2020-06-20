Bunları yapmıyorsanız kalıcı olarak kilo vermeniz mümkün değil! Kiloları geri almamak için...

Eğer bir sağlık sorunu yaşıyorsanız kilo vermek isteyebilirsiniz. Aynı şekilde kozmetik kaygılardan dolayı fazla kilolarınızdan kurtulmayı hedefleyebilirsiniz. Bunun için deneyebileceğiniz farklı diyetler var. Fakat şok diyetlerle kısa sürede verilen birkaç kilo aynı hızla geri alınabiliyor. Siz de mutlaka böyle bir duruma şahit olmuşsunuzdur. Peki, kilomuzu nasıl koruyacağız? İşte kalıcı kilo vermek için ipuçları...

İLK KURAL: YAŞAM TARZINIZI DEĞİŞTİRİN



"Devamlı diyet yapar gibi mi besleneceğim?" diye yakınmayın sakın. Sorunun başladığı yer burası çünkü. Diyet listeleri kişiye özel olmalıyken, sosyal medya veya internet üzerinde herkese uygun olduğu söylenilen birçok liste dolaşıyor. Hatta diyetisyenin verdiği listeyi komşusundan veya akrabasından alıp kullananlarımız da yok değil. Kibrit kutusu kadar peynir, avuç içi kadar sebze yemeği gibi devam eden düşük kalorili diyetiniz, bir yerden sonra canınıza tak diyecek ve ufak ufak kaçamaklarla yerle bir olacak. Bunun önüne geçebilmek için kısa süreli çok sıkı diyetler yapmak yerine yaşam tarzınızı değiştirmelisiniz.