Bunları yapmıyorsanız kalıcı olarak kilo vermeniz mümkün değil! Kiloları geri almamak için...

Eğer bir sağlık sorunu yaşıyorsanız kilo vermek isteyebilirsiniz. Aynı şekilde kozmetik kaygılardan dolayı fazla kilolarınızdan kurtulmayı hedefleyebilirsiniz. Bunun için deneyebileceğiniz farklı diyetler var. Fakat şok diyetlerle kısa sürede verilen birkaç kilo aynı hızla geri alınabiliyor. Siz de mutlaka böyle bir duruma şahit olmuşsunuzdur. Peki, kilomuzu nasıl koruyacağız? İşte kalıcı kilo vermek için ipuçları...
İLK KURAL: YAŞAM TARZINIZI DEĞİŞTİRİN
"Devamlı diyet yapar gibi mi besleneceğim?" diye yakınmayın sakın. Sorunun başladığı yer burası çünkü. Diyet listeleri kişiye özel olmalıyken, sosyal medya veya internet üzerinde herkese uygun olduğu söylenilen birçok liste dolaşıyor. Hatta diyetisyenin verdiği listeyi komşusundan veya akrabasından alıp kullananlarımız da yok değil. Kibrit kutusu kadar peynir, avuç içi kadar sebze yemeği gibi devam eden düşük kalorili diyetiniz, bir yerden sonra canınıza tak diyecek ve ufak ufak kaçamaklarla yerle bir olacak. Bunun önüne geçebilmek için kısa süreli çok sıkı diyetler yapmak yerine yaşam tarzınızı değiştirmelisiniz.
l Haftanın belirli bir günü kendinizi serbest bırakıp, canınızın çektiğini porsiyon kontrolü yaparak o gün yiyebilirsiniz.
l Daha fazla su içmeyi hayatınıza yerleştirebilirsiniz. Uyandığınızda iki bardak su içmeyi alışkanlık haline getirdiğinizde hem güne yarım litreye yakın su içmiş olarak başlarsınız hem de organlarınızı da uyandırmış olursunuz.
l Az az ama sık sık yeme alışkanlığı edinmelisiniz. Böylece çok acıkıp gereğinden fazla yemek yememiş olursunuz.
l Bunların hepsinin kalıcı olması kilit noktamız. Böylece zamana yayılmış ama kalıcı şekilde kilo verebilirsiniz.
SPOR, SPOR, SPOR...
Kalori açığı oluşturmak için sporu alışkanlık haline getirmelisiniz. Pilates ya da fitness hoşunuza gitmiyor olabilir ama bu bir bahane değil. Dans edebilirsiniz. Dans ederken hem vücudunuzdaki birçok kas grubunu aynı anda kullanırsınız hem de eğlenmiş olursunuz. Spor yaparken vücudumuz endorfin salgılar. Bu sayede spor yaptıkça kendinizi daha iyi hissedersiniz. Motivasyonunuzu bu şekilde artırabilirsiniz.
VÜCUDUNUZU RAHATSIZ EDEN BESİNLERDEN UZAK DURUN
Vücudunuzun tepki gösterdiği ve size iyi gelmeyen yiyecekler olabilir. Bunu en iyi siz bilebilirsiniz. Örneğin; glutenli beslendiğinizde sindirim problemi yaşıyor olabilir, vücudunuzda ödem oluştuğunu gözlemleyebilirsiniz. Aynı şekilde süt ve süt ürünlerinde de bu şikayetleri yaşayabilirsiniz. Sindirim sisteminiz sağlıklı değilse kilo verme serüveniniz beklediğiniz gibi başarıyla sonuçlanmayabilir. Vücudunuzun tepki verdiği besinleri daha az tercih eder ya da hiç tüketmezseniz hem kilo verirsiniz hem de daha sağlık bir bedene sahip olursunuz.
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