Bunları yemek kansere neden oluyor…

Yanlış beslenmeler, alışkanlıklar kansere neden olabiliyor. Yanlış beslenmenin kanser gelişimine oranı %30-70 oranında. Sigara kullanmak, alkol kullanmak gibi zararlı alışkanlıklar kanser olma riskini arttırıyor. Aşırı güneş ışığına maruz kalmak, hareketsiz yaşamak ve genetik olarak kansere yatkın olmakta önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. Ülkemizde yılda yaklaşık 163.500 kanser vakası teşhisi konuluyor. Bu kadar fazla olan kanser olma riskini azaltmak adına beslenme alışkanlıklarının değişmesi gerekiyor.

ANTİOKSİDAN İÇEREN SEBZE VE MEYVELER KANSER OLUŞUMUNU AZALTIYOR

Antioksidan kabul edilen besinler kanserli hücre oluşum ve büyümesini engeller. Sebze ve meyveler fazla miktarda antioksidan içermektedir. Sarımsak, brokoli, domates, nar, üzüm gibi bazı besinler antioksidan kaynağıdır. Sebze ve meyvenin dışında zerdeçal, karabiber, çörekotu gibi baharatlar; yoğurt, kefir gibi süt ürünleri bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser gelişme riskini düşürmektedir.

AŞIRI TUZ KULLANIMI MİDE KANSERİNE SEBEP OLUYOR

Mide kanserine sebep olma etkisinden dolayı aşırı tuz tüketiminden kaçınılmalıdır. Besinlere eklenen tuz miktarının azaltılması yararlı olacaktır. Besinlerin tuzlanarak saklanması yerine dondurularak saklanması tercih edilmelidir, yapılan çalışmalar bu değişikliğin mide kanseri görülme sıklığını %64 oranında azalttığını göstermektedir.

ALKOL VE SİGARA KANSERE NEDEN OLAN EN BÜYÜK ETKENLER ARASINDA

Alkol tek başına kanser nedenidir, sigara ile birlikte kullanıldığında risk daha da artmaktadır. Fazla miktarda alkol tüketimi karaciğer kanseri görülme riskini arttırır. Bu sebeple kadınların 1, erkeklerin ise 2 kadehten fazla alkol tüketmemesi önerilmektedir.



