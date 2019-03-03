"Bunların belediyecilik kariyerleri de karneleri de sıfır"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "CHP döneminde bu ilçeler bu şehirler ne zaman baharı gördü ki bu martta görsün? Pehlivan mindere çıkışından bellidir. Biz bunların belediyecilik kariyerini de biliyoruz, karnelerini de biliyoruz, ikisi de sıfır." dedi.

Kurum, partisinin Kahramankazan Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı öncesi otobüs üzerinden vatandaşlara hitap etti.

CHP'nin seçim manifestosunda "martın sonu bahardır" sloganı yer aldığını belirten Kurum, "CHP döneminde bu ilçeler bu şehirler ne zaman baharı gördü ki bu martta görsün? Pehlivan mindere çıkışından bellidir. Biz bunların belediyecilik kariyerini de biliyoruz, karnelerini de biliyoruz, ikisi de sıfır. Bunlar çöp, çamur, çukur siyaseti güttüler. Bu siyasetle milletimizin hafızalarına kazındılar." diye konuştu.

Yerel yönetimlerde 25 yıldır çöp, çamur ve çukur mücadelesi verdiklerini aktaran Kurum, 2002 yılından beri ülke birliği beraberliği için mücadele ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim manifestosunu açıkladığını hatırlatan Kurum, seçim manifestosunda şehirlerin 50 yılını, 100 yılını planlayarak içinde turizm, tarım ve sanayi alanlarının olduğu projeleri birlikte yapacaklarını dile getirdi.