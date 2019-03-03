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"Bunların belediyecilik kariyerleri de karneleri de sıfır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 15:02 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "CHP döneminde bu ilçeler bu şehirler ne zaman baharı gördü ki bu martta görsün? Pehlivan mindere çıkışından bellidir. Biz bunların belediyecilik kariyerini de biliyoruz, karnelerini de biliyoruz, ikisi de sıfır"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "CHP döneminde bu ilçeler bu şehirler ne zaman baharı gördü ki bu martta görsün? Pehlivan mindere çıkışından bellidir. Biz bunların belediyecilik kariyerini de biliyoruz, karnelerini de biliyoruz, ikisi de sıfır." dedi.

Kurum, partisinin Kahramankazan Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı öncesi otobüs üzerinden vatandaşlara hitap etti.

CHP'nin seçim manifestosunda "martın sonu bahardır" sloganı yer aldığını belirten Kurum, "CHP döneminde bu ilçeler bu şehirler ne zaman baharı gördü ki bu martta görsün? Pehlivan mindere çıkışından bellidir. Biz bunların belediyecilik kariyerini de biliyoruz, karnelerini de biliyoruz, ikisi de sıfır. Bunlar çöp, çamur, çukur siyaseti güttüler. Bu siyasetle milletimizin hafızalarına kazındılar." diye konuştu.

Yerel yönetimlerde 25 yıldır çöp, çamur ve çukur mücadelesi verdiklerini aktaran Kurum, 2002 yılından beri ülke birliği beraberliği için mücadele ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim manifestosunu açıkladığını hatırlatan Kurum, seçim manifestosunda şehirlerin 50 yılını, 100 yılını planlayarak içinde turizm, tarım ve sanayi alanlarının olduğu projeleri birlikte yapacaklarını dile getirdi.

Kahramankazan'ın artık bir termal turizm tesis alanı, sanayi alanı ve lojistik alan olarak belirlendiğini anımsatan Kurum, ilçede savunma sanayi sektörünün de büyüyerek devam edeceğini aktardı.

İlçeye bir de Millet Bahçesi'nin inşa edileceğini vurgulayan Kurum, aynı zamanda TOKİ eliyle yatay mimari esaslı kentsel dönüşüm çalışmaları yürüteceklerini ifade etti.

- "31 Mart gecesi artık buradan da rekorları duyacağız"

Kurum, vatandaşın 16 yıldan bu yana kendilerinden desteğini esirgemediğini, kar kış demeden çalışıp mücadele verdiğini dile getirdi.

Millet için gece gündüz demeden hizmet etmeye hazır olduklarına işaret eden Kurum, "Biliyoruz ki bizim arkamızda Kahramankazanlılar var, biliyoruz ki arkamızda tüm Türkiye var. İnşallah 31 Mart gecesi artık buradan da rekorları duyacağız. 27 günlük süreçte kapı kapı gezeceğiz, bütün kalplere girmek, bütün gönüllere dokunmak, bütün evlere girip dertlerini dinlemek zorundayız. Tevazu içerisinde olacağız, samimiyet içerisinde olacağız ve hep birlikte güçlü Türkiye için mücadele edeceğiz. Sizlerden ricamız bu süreçte gece gündüz demeden çalışmak bilhassa gençlere anlatmak. Gençler, 18 yaşında. 2002 yılında AK Parti iktidarıyla göreve geldik ve bugün 18 yaşına gidenler aslında bizim iktidarımız döneminde doğdular. Onlar susuzluğu, yokluğu, yoksulluğu görmediler. Onlar çöp dağlarında patlayan, kardeşlerimizin hayatını kaybettiğini görmediler. O yüzden biz bu süreçleri çok iyi anlatmamız gerekiyor."

Bakan Kurum, Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışının ardından vatandaşlara karanfil ve bez torba dağıttı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

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