"Bunların belediyecilik karneleri sıfır"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Diyorlar ki yerel seçim manifestosunda 'Mart'ın sonu bahar', bende sizlere soruyorum bu şehirler, bu ülke Cumhuriyet Halk Partisi döneminde ne zaman baharı gördü ki bu baharda görsün?" dedi.

Kurum, Gençosman Mahallesi'ndeki salonda gerçekleştirilen toplantıda, göreve geldiği günden itibaren 50'nin üzerinde şehri ziyaret ederek, bakanlığınca yürütülen projeleri yerinde incelediğini belirtti.

AK Parti iktidarları döneminde Bayburt'ta altyapıdan üstyapıya, sağlıktan eğitime, tarımdan turizme kadar birçok sektörde yatırımlar yapıldığını anlatan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da devam eden yatırımlarının bulunduğunu ifade etti.

Kurum, TOKİ Başkanlığının Bayburt'a 16 yılda 113 milyon liralık konut, cami, hastane, kamu hizmet binası, okul ve ticaret merkezi kazandırdığını vurguladı.

Bugün yaptıkları toplantıda Bayburt'un geleceği için önemli kararlar aldıklarına işaret eden Bakan Kurum, şehrin ekonomisi için önem taşıyan Bayburt Kışlası'nın ihalesine mayıs ayının ilk haftasında çıkacaklarını aktardı.