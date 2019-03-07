Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yöneticisi ve üyelerinin bulunduğu 5'i firari 52 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık "İsmail'in Yeri" et lokantalarının sahibi İsmail Çolak, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada savunması alınan sanık İsmail Çolak, yapının örgüt kısmını sonradan öğrendiğini, bu konuda da samimi beyanlarda bulunmak üzere Polonya'dan Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Dini vecibeler konusunda söz konusu yapının üyeleriyle görüştüğünü anlatan Çolak, şunları kaydetti:

"1986 yılında İsmail'in Yeri isimli iş yerimi hizmete açtım. Alkolsüz bir işletme olduğu için işletmem tercih edildi. Bu yapı beni içine çekmeye çalıştı. Ben dağda yetiştim, bu işlerin bu kadar olacağını bilemedim. İşimi yaptım. Din, iman, Kur'an diye kandırıldım. Bunların terörist yetiştirdiğini bilmiyordum. Pişmanım."