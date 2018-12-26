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"Bunların tespiti iktidara bağlı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2018 15:46 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: - "Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı'nın olumlu yönünü göz önüne alarak Osmaniye'de aday göstermemeyi prensip olarak benimsediğini ifade etti" -"(Meslek odalarının adlarının önündeki 'Türk" ibaresinin kaldırılması) Türk isminin kaldırılması, Türk'e yakışmayan davranışlara sahip olanlar içindir. Bunların da tespiti iktidara bağlıdır. Meclise getirildiği takdirde değerlendirilir, gereği neyse yapılır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı'nın olumlu yönünü göz önüne alarak Osmaniye'de aday göstermemeyi prensip olarak benimsediğini ifade etti." dedi.

Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle düzenlediği sohbet toplantısında sosyal, siyasi ve ekonomik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Osmaniye'de AK Parti'nin 2, MHP'nin ise 1 milletvekili olduğunu anımsatan Bahçeli, "Arzulandığı takdirde AK Parti orada aday çıkartabilir. Bir güzel yarış yapılabilir, geçmişte olduğu gibi. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı'nın olumlu yönünü göz önüne alarak 'Osmaniye'de aday göstermemeyi prensip olarak benimsediğini' ifade etmiştir. Bunu bize söylemişlerdir. Ben de (arzuladığınız takdirde aday çıkartabilirsiniz ama çıkartmayı düşünmediğiniz takdirde de teşekkür ediyorum. İstediğiniz şekilde orada toplantılar da başka şeylerde yapılabilir) dedim." diye konuştu.

- "Siyasetin nazik yönlerinden biri"

"Bunun karşılığında ben ne yapabilirimi?" düşündüğünü aktaran Bahçeli, gülerek, "Rize'de ben aday çıkartmasam nasıl olur? İstanbul dikkate alındığı zaman Kasımpaşa Rize'nin 10 katı. Bu bakımdan siyasetin nazik yönlerinden bir tanesi olarak kabul edilmeli. 'Osmaniye'de aday çıkartmamayı' ifade etmişlerdir. Osmaniye'de MHP'nin adayı belediye başkanı olarak kazanırsa o aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan'ın da belediye başkanı olacaktır." dedi.

Devlet Bahçeli, "Yollarını bizimle ayıranlar 5 stratejik hataya düşmüşlerdir. Bu beş hatadan nedamet duyan her kardeşime, her arkadaşıma elbette kapımız da gönlümüz de ardına kadar açıktır, açık kalacaktır." sözünün anımsatılması üzerine, "Hatalardan vazgeçerek tekrar ocakta bütünleşmenin bir ifadesidir. Davet ediyoruz. Şu aşamada CHP'yi tercih ettiler. HADEP ile beraber kalmayı tercih ediyorlar. Bize sıra ne zaman gelir onu bilemiyorum." karşılığını verdi.

- "Her yerde kar var"

Bahçeli, seçime yönelik bir soru üzerine, (Salvatore) Adamo'nun "Her yerde kar var" şarkısını anımsatarak, güldü ve "Her partide de MHP'li aday var. Geçmişi ülkücü olanlar, yediveren gülü gibi maşallah her tarafta aday gösteriliyor. Hepsi bir araya gelmiş olsa belki biz de bir şeyler olurduk ama olamadık ne yapalım yani." ifadesini kullandı.

Daha önce yaşanan "bazı meslek örgütlerinin isminin önünden Türk isminin kaldırılmasına" yönelik tartışmanın hatırlatılması üzerine Devlet Bahçeli, "Türk isminin kaldırılması Türk'e yakışmayan davranışlara sahip olanlar içindir. Bunların da tespiti iktidara bağlıdır. Meclis'e getirdikleri takdirde 50 milletvekili arkadaşımızla değerlendirilir, gereği de yapılır." şeklinde konuştu.

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