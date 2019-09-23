Özcan, vatana bir can verdiklerini, kendi canlarını da vermeye hazır olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu da bir vatan borcudur. Gidip oradaki annelerin elini tutmak, beraber olmak adına gidiyorum. Oradaki gariban anneler bunlar. Onlara destek olmak istedim. Benim en büyük emelim ve arzum şehit anneleriyle oradaki evladı kandırılıp dağa götürülen annelerin birlikte hareket etmesi. Diyarbakır meydanında toplanıp büyük bir miting yapmak. Devlet bu işi örgütlerse ben inanıyorum ki anneler bu işi çözecek. Bunu anne yüreği çözer, başka hiçbir yürek çözemez."

Diyarbakır'a kendisini anne yüreğinin götürdüğünü dile getiren Özcan, "Başka hiçbir kuvvet götüremezdi. Benim oğlum Diyarbakır Sur'da şehit oldu. Onun için gidiyorum. Oradaki annelere bir nebze de olsa destek olmak. Devletin bu terörü bitirmesini istiyorum, bütün amacım bu. Terör bitsin, daha hiç kimse ağlamasın. Biz 32 aydır yanıyoruz. Daha kimse yanmasın, yeter." ifadesini kullandı.

Diyarbakır'a giden anneler arasında yer alan eski AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu da Diyarbakırlı annelerin evlatlarına sahip çıkmak adına büyük bir tavır ortaya koyduğunu belirtti.