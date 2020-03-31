Bunu da gördük: Google yapay zeka geliştirmek için yapay zeka kullanıyor

Yapay zeka teknolojileri artık günümüzün bir parçası haline geldi. Günümüzde birçoğumuz akıllı telefonumuzun akıllı asistanına bağlanarak, onun muhabbet ederek bile yapay zeka ile iletişim kurabiliyoruz. Fakat bazı mühendisler ve mühendislik ekipleri bunu birkaç adım ileriye taşımak istiyor. O mühendislik ekiplerinin başında ise Google geliyor. Google, yapay zeka desteğine sahip işlemciler tasarlamak için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Fakat onlar, yapay zeka destekli işlemciler için sıra dışı belki de kafa karıştırıcı bir yöntem kullanıyorlar. Yapay zekayı, yapay zekaya tasarlatıyorlar.

GOOGLE YAPAY ZEKA İLE YAPAY ZEKA TASARLIYOR

Google yapay zeka destekli işlemciler tasarlamak için yine Google yapay zekasının nimetlerinden faydalanıyor ve işlemci tasarımının en karmaşık işlemlerini yapay zekaya yaptırıyor. Google'ın yapay zeka destekli yapay zekalı işlemci tasarımı, normalde bir mühendis ekibinin haftalarca üzerinde çalışacağı bir Tensor işlem çekirdeğini, 24 saatten kısa bir sürede tasarlayabiliyor. Böylece ortaya Google'ın yapay sinir ağları ile dizayn edilmiş bir işlemci tasarımı ortaya çıkıyor. Peki bu nasıl oluyor?