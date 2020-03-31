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Bunu da gördük: Google yapay zeka geliştirmek için yapay zeka kullanıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.03.2020 15:13 | Son Güncelleme

Evet başlığı yanlış okumadınız. Google, yapay zeka desteğine sahip işlemciler geliştirmek için yine yardımı yapay zekalardan alıyor. Google'ın mühendislik ekibi, yapay zekalardan yardım alarak işlemci gelişimdeki en karmaşık işlemleri insanlardan daha kısa sürede yapabiliyor.

Bunu da gördük: Google yapay zeka geliştirmek için yapay zeka kullanıyor

Yapay zeka teknolojileri artık günümüzün bir parçası haline geldi. Günümüzde birçoğumuz akıllı telefonumuzun akıllı asistanına bağlanarak, onun muhabbet ederek bile yapay zeka ile iletişim kurabiliyoruz. Fakat bazı mühendisler ve mühendislik ekipleri bunu birkaç adım ileriye taşımak istiyor. O mühendislik ekiplerinin başında ise Google geliyor. Google, yapay zeka desteğine sahip işlemciler tasarlamak için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Fakat onlar, yapay zeka destekli işlemciler için sıra dışı belki de kafa karıştırıcı bir yöntem kullanıyorlar. Yapay zekayı, yapay zekaya tasarlatıyorlar.

GOOGLE YAPAY ZEKA İLE YAPAY ZEKA TASARLIYOR

Google yapay zeka destekli işlemciler tasarlamak için yine Google yapay zekasının nimetlerinden faydalanıyor ve işlemci tasarımının en karmaşık işlemlerini yapay zekaya yaptırıyor. Google'ın yapay zeka destekli yapay zekalı işlemci tasarımı, normalde bir mühendis ekibinin haftalarca üzerinde çalışacağı bir Tensor işlem çekirdeğini, 24 saatten kısa bir sürede tasarlayabiliyor. Böylece ortaya Google'ın yapay sinir ağları ile dizayn edilmiş bir işlemci tasarımı ortaya çıkıyor. Peki bu nasıl oluyor?

yapay zeka

GOOGLE BUNU NASIL YAPIYOR?

Google, yaptığı yapay zeka tasarımlarında işlemci tasarımının bir alt kümesi olan yerleşim optimizasyonuna odaklanıyor. Burada Google, büyük bir veri kümesi üzerinde yapay zeka eğitimi gerektiren derin öğrenme tekniği yerine 'reinforcement learning' (pekiştirmeli öğrenme) denilen bir yöntemi kullanıyor. Bu sayede Google'ın yapay zekası işlemci tasarımı yaptıkça daha iyi tasarımlar ortaya çıkartabiliyor. Google'ın hedefleri ise daha yükseklerde.

YARIŞTA YALNIZ DEĞİL

Google'ın hedefi işlemci tasarım süresini daha da kısaltmak ve donanım ile yapay zeka arasında ortaklaşa bir ilişki kurmak. Google'ın bu hedefine ulaşması yapay zeka destekli işlemciler üreten Qualcomm, Intel ve AMD gibi diğer firmaları da harekete geçirebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Google yapay zeka Google AI işlemci Qualcomm Intel AMD

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