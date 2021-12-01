Bunu da gördük! Robotlar artık üreyebiliyor

Bilim insanları, "canlı robotlar" olarak adlandırılan, kendilerinin kopyalarını çıkarabilen küçük organizmalar yaratmayı başardılar.

Üzerinde çalışan bilim insanları tarafından "Xenobot" olarak adlandırılan canlı robotlar, bir tür kurbağa olan Afrika pençeli kurbağasının (Xenopus laevis) hücreleri kullanılarak yaratıldı.

Bir milimetreden daha küçük olan Xenobot'lar, bir bilgisayarda tasarlanıyor.

"Pac-Man" tasarımının kullanıldığı çalışmadaki Xenobot'lar robot olarak adlandırılsa da, bilim kurgu filmlerinden aşina olduğumuz gibi robot değiller.

DÜNYANIN İLK CANLI ROBOTU ÇOĞALABİLİYOR

Bilim insanları şimdi ise canlı organizmalarda daha önce hiç gözlemlenmemiş bir şekilde çoğaldıklarını söylüyorlar.

Deneyler ise organizmaların yüzerek çanaklara girebildiğini, diğer tek hücreleri bulabildiğini ve "bebek" Xenobot'ları bir araya getirebildiğini gösterdi.

Birkaç gün sonra bebek Xenobot'lar, yeni Xenobot'lar haline geldi.

"HİÇBİR HAYVAN VEYA BİTKİ BU ŞEKİLDE ÇOĞALMAZ"

Xenobot'lar hakkındaki çalışmanın baş yazarı araştırmacı Sam Kriegman, "Bunlar kurbağaların yaptığından çok farklı bir şekilde çoğalan kurbağa hücreleri. Bilimin bildiği hiçbir hayvan veya bitki bu şekilde çoğalmaz." dedi.

"DAHA ÖNCE GÖZLEMLENMEMİŞ BİR ŞEY"

Tufts Üniversitesi'nden kıdemli bilim insanı Dr. Douglas Blackiston ise "İnsanlar uzun zamandır hayatın yeniden üretebileceği veya çoğaltabileceği tüm yolları bildiğini düşünüyordu. Ancak şu anda gerçekleşen, daha önce hiç gözlemlenmemiş bir şey" ifadelerini kullandı.

BİRÇOK SORUNA ÇARE OLABİLİR

Ekip, yeni araştırmanın rejeneratif tıptaki ilerlemeler için faydalı olabileceğini söylerken, teknolojinin bir gün mikroplastikleri sudan çıkarmak veya yeni ilaçlar yapmak gibi çeşitli durumlarda kullanılabileceği aktarılıyor.

