"Bunu da mı görecektik" dedirten icat! Tuzlu yemek sevenler kesinlikle bayılacak

Japon araştırmacılar, tuzlu tatları artıran ve diyetlerinde sodyum alımını azaltması gereken kişilere potansiyel olarak yardımcı olabilecek yemek çubukları geliştirdiler. Araştırmacılar daha önce yalanabilir televizyon geliştirerek de isimlerini duyurmuşlardı.

BİLGİSAYARLI YEMEK ÇUBUĞU İLE YEMEĞE TUZ EKELEMEYE GEREK KALMAYABİLİR

Reuters'ın haberine göre; Meiji Üniversitesi'nden profesör Homei Miyashita ve bir içecek üreticisi tarafından ortaklaşa geliştirilen bilgisayarlı yemek çubukları, elektrik stimülasyonu ve bir bilek bandına takılan bir mini bilgisayar kullanarak tatları iyileştiriyor.

"TUZLU TADI 1,5 KAT ARTIRIYOR"

Profesör Miyashita, cihazın yiyeceklerden sodyum iyonlarını yemek çubukları aracılığıyla tuzluluk hissi yaratacakları ağza iletmek için zayıf bir elektrik akımı kullandığını söyledi. Miyashita'ya göre sonuç olarak bu, tuzlu tadı 1,5 kat artıyor.

Japonya'nın geleneksel yemek kültüründe tuzlu tatlar tercih ediliyor. Japon bir yetişkin günde yaklaşık 10 gram tuz tüketiyor, bu da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen miktarın iki katına denk geliyor. Bu yüzden tuzlu tadı arttırıcı yemek çubuklarının Japonya'da özel bir öneminin olabileceğinin altı çiziliyor.

YALANABİLİR TELEVİZYON GELİŞTİRMİŞTİ

Miyashita ve laboratuvarı, teknolojinin insan duyusal deneyimleriyle etkileşime girebileceği ve onları uyarabileceği çeşitli yolları araştırıyor. Bunun bir örneği, yalanabilir televizyon ekranı olmuştu. Cihaz, belirli bir yiyeceğin tadını oluşturmak için 10 aroma spreyi kullanıyordu.

