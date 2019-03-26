Bunu da yaptılar! 'Hakan Fidan'ın talimatıyla gizli operasyon'

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Cumali İ.’ye cep telefonundan ulaşan bir kişi, kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtıp, MİT Başkanı Hakan Fidan’ın talimatıyla gizli bir operasyon yönettiklerini söyledi. Cumali İ.’ye; “Kimlik bilgilerin terör örgütlerinin eline geçmiş. Senin adına örgütsel faaliyetler yürütüyorlar. Biz bunu senin yapmadığını biliyoruz ancak gerçek zanlıları yakalamak için gizli bir operasyon yürütüyoruz. O nedenle her dediğimizi yap bir vatandaş olarak bize yardımcı ol” diyerek, onu korkuttu.

Yaşlı adamı evden uzaklaştıran dolandırıcılar, Cumali İ.’den ev telefonu numarasını alıp, eşi Esma İ.'yi (65) de aradı. Bir taraftan da parka yönlendirdikleri Cumali İ.’yi korkutan dolandırıcı, yaşlı kadına, “Eşin şu anda emniyette ve onu sorguya aldık. Kocan, evde altın takılar olduğunu söyledi. Bir arkadaşı eve yönlendireceğiz, operasyon kapsamında altınlar üzerinde parmak izi çalışması yapacağız bu nedenle onları gelen arkadaşa verin" dedi.