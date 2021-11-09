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Bunu kimse beklemiyordu: McAfee satıldı!

09.11.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güvenlik yazılımı şirketi McAfee, 14 milyar dolara satıldı. Geçtiğimiz aylarda Barcelona'daki bir hapishane hücresinde ölü bulunan John McAfee tarafından kurulan şirket, bir yatırımcı grubu tarafından satın alındı.

Bunu kimse beklemiyordu: McAfee satıldı!

McAfee, birçok kişinin bilgisayarının güvenliğini sağlamak üzere indirdiği antivirüs programlarının geliştiricisiydi. McAfee kadar, şirketin kurucusu olan John McAfee de yaşanan sansasyonel olaylar nedeniyle sık sık gündeme geliyordu. Ancak bu kez McAfee şirketinin geleceği hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

MCAFEE RESMEN SATIN ALINDI

Yapılan bir duyuruya göre, güvenlik yazılımı şirketi McAfee, 14 milyar dolarlık bir anlaşmayla ABD'li özel sermaye şirketi Advent International liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından satın alındı.

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McAfee, 1987 yılında John McAfee tarafından kurulmuş ve bilgisayar antivirüs yazılımıyla ünlenmişti. Kurucu McAfee, 1994 yılında şirketten ayrılmış ve şirket, 2010 yılında Intel tarafından 7.68 milyar dolara satın alınmıştı. 2014 yılında Intel, güvenlik yazılımı için McAfee marka adını kullanımdan kaldırdığını ve “Intel Security” olarak yeniden markalaştırdığını duyurmuştu. Geçtiğimiz ekim ayında şirket halka açık borsaya geri dönmüştü.

Şirket, yaptığı açıklamada, Advent International Corp., Permira Advisers ve Crosspoint Capital Partners'ı içeren yatırımcı grubuna satış için yapılan anlaşmanın 2022'nin ilk yarısında tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

JOHN MCAFEE VE SIRADIŞI HAYATI

John McAfee, şirketten ayrıldıktan sonra sorunlu bir hayat sürmüştü; 2012 yılında, Belize'deki yetkililerin bir komşusunun öldürülmesiyle ilgili olarak onu sorgulamaya çalışması üzerine Guatemala'ya kaçmıştı. Mart ayında, Twitter takipçilerini belirli kripto paralara yatırım yapmaya ikna ettiği ve ardından fiyatlar yükseldiğinde varlıklarını sattığı bir dolandırıcılık düzeni ile suçlanmıştı.

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McAfee, İspanya'nın vergi dolandırıcılığı suçlamalarıyla yüzleşmek üzere ABD'ye iadesini onaylamasından kısa bir süre sonra, haziran ayında Barselona'daki bir hapishane hücresinde ölü bulunmuştu.

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