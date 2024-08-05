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Bunu sakın hafife almayın! Kalp krizinin en sık belirtisiymiş... Kalbinizi yaz sıcaklarından korumanın yolları

05.08.2024 14:59
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Aşırı sıcaklar bazı hastalıkları tetiklediği gibi kalbi de yoruyor. Dr. Ahmet Egemen Sayın, “Kalp krizinin en sık belirtisi göğüs ağrısı olmakla birlikte nefes darlığı, çarpıntı, bayılma, bilinç değişikliği gibi belirtileri de olabilmektedir” diyerek önemli uyarılarda bulundu. Uzman isim sıcak havalarda kalbi korumak için gerekli önemleri de anlattı.

Bunu sakın hafife almayın! Kalp krizinin en sık belirtisiymiş... Kalbinizi yaz sıcaklarından korumanın yolları

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Egemen Sayın, yaz aylarında kalp sağlığının korunması için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Kalp hastalıklarına sahip bireylerde yaz aylarında göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, bayılma, susuzluk gibi şikayetler şiddetlenebildiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Sayın, “Bu şikayetlerin baş gösterdiği kişilerde kalp krizi, ritim bozukluğu, tansiyon düşüklüğü/ şok gibi ani gelişebilen, ölümcül olabilen kalp hastalıkları görülebilir” dedi.

uykuda kalp krizi

Yüksek sıcaklık ve nemin kalp sağlığı üzerindeki etkileri hakkında bilgi veren Sayın, “Sıcaklık ve nem arttıkça kalbin vücudu uygun sıcaklıkta tutması için, cilde daha fazla kan pompalaması gerekir. Kalp daha güçlü ve daha sık atmaya çalışır. Bu durum kalbin iş yükünü artırır. Kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, yüksek tansiyon, kalp damar hastalığı gibi kalp hastalığı olanlar, kalp hastalığı nedeniyle idrar sökücü, damar genişletici ilaç kullanan hastalar, obezler, yaşlılar, yüksek sıcak ve nemden etkilenme konusunda normal kişilere göre daha riskli gruptadır” ifadelerini kullandı.

"AĞIR EGZERSİZDEN KALP HASTALARININ KAÇINMALARI GEREKMEKTEDİR"

kalp krizi fenalaşma bayılma

Genel olarak ileri evre olmayan kalp hastalarına kalp sağlığının korunması amacıyla egzersiz önerdiklerini dile getiren Dr. Ahmet Egemen Sayın, “Kalp hastalarına saat 11:00- 15:00 aralığının dışındaki günün daha serin saatlerinde, susuz kalmamaya dikkat edecek şekilde yeterli miktarda sıvı alımını sağlayarak, güneşten korunarak, ciddi çaba gerektirmeyen (yürüyüş, hafif tempo koşu, bisiklete binme, yüzme) egzersizleri öneriyoruz. Yüksek sıcaklığın olduğu öğlen vakitlerinde ve ağır egzersizden kalp hastalarının kaçınmaları gerekmektedir” şeklinde konuştu.

"YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEK KALP SAĞLIĞINI KORUYUCUDUR"

kalp sağlığı

Yaz mevsiminde kalp hastaları için önerilen beslenme şekli hakkında bilgiler paylaşan Dr. Sayın, “Yeterli ve dengeli beslenmek kalp sağlığını koruyucudur. Hipertansiyonu ve kalp yetersizliği olan hastaların az tuzlu beslenmelerini, kalp damar hastalığı ve kolesterol yüksekliği olan hastaların kolesterol içeren (kırmızı et, tereyağ, iç yağ, yumurta) besinleri gereğinden fazla tüketmemelerini, bunun yerine Akdeniz tipi beslenmeye (beyaz et, salata, tahıl, zeytinyağı) ağırlık vermelerini, ritim bozukluğu hastalarının kalp hızını artırabilecek kafein türevi içeriğe sahip (çay, kahve, enerji içeceği) ve alkollü içeceklerden olabildiğinde uzak durmalarını öneriyoruz” dedi.

SEYAHAT EDERKEN BUNLARA DİKKAT

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Yaz tatillerinde seyahat ederken veya uzun yolculuklarda kalp sağlığını korumak için ipuçları veren Dr. Sayın açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Uzun yolculuklarda kalp hastalarının ilaçlarını orijinal ambalajında, güneşten etkilenmeyecek şekilde yanlarında taşımaları, önerildiği dozda ve sıklıkta almaya devam etmeleri önemlidir. Uzun yolculukta hastaların bacakları uzun süre hareketsiz ve sabit duracağından bacakta pıhtı oluşma ve bu pıhtının akciğerlere emboli olarak atabilme riski vardır.

KALP SAĞLIĞI HASTALIĞI

Emboli riski olan hastaların seyahat araçlarının içerisinde olabildiğince bacaklarını hareket ettirmesi, seyahat esnasında sık aralıklarla mola vermesi, molalarda yürüyerek bacak kaslarını çalıştırması ve doktorunun önerdiği durumlarda kan sulandırıcı kullanması faydalı olabilir.

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Yine seyahat esnasında olabildiğince güneşten korunmak gerekir. Seyahat edeceğiniz bölgedeki varsa kalp hastanelerini ve kardiyologları önceden biliyor olmanız önemli olabilir. Oksijen oranı daha yüksek irtifalarda azalır, çok yüksek irtifalı yerleşim yerlerinde ciddi kalp hastalarının yaşaması kalple ilgili şikayetleri artırabileceğinden risklidir.”

"KALP KRİZİNİN EN SIK BELİRTİSİ GÖĞÜS AĞRISI"

kalp

Kalp krizi belirtileri ve acil durum önlemlerine de dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Sayın, “Kalp krizinin en sık belirtisi göğüs ağrısı olmakla birlikte nefes darlığı, çarpıntı, bayılma, bilinç değişikliği gibi belirtileri de olabilmektedir. Bu şikayetleri ani ve şiddetli olarak başlayan kişiler için 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır. Ani ölüm riski olan kalp krizi hastası için etraftaki tecrübesi olan kişilerce ilk yardım uygulanması, yakındaki otomatik kalp şoklayıcı cihazlarla müdahale gerekebilir” ifadelerinde bulundu.

"BOL, SERİN GİYSİLER GİYMELİ VE ŞAPKA, GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKMALI"

damar yolu kalp

Yaz aylarında kalp sağlığı için önleyici tedbirlerle açıklamasını sonlandıran Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Egemen Sayın, “Ek olarak kalp hastaları dışarıya çıkacaksa bol, serin giysiler giymeli ve şapka-güneş gözlüğü takmalı, dışarıda oturulacaksa daha serin saatlerde gölgede veya şemsiye altında oturmalı, hafif yemekler yemeli, sıcak ve ağır yemeklerden kaçınmalı, sıcak yerine soğuk içecekler tercih etmelidir” şeklinde açıklamasını tamamladı. (İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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