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Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

19.12.2020 13:19 | Son Güncelleme:
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Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Samsun'da doktor Mustafa O.İ., Kovid-19 testi pozitif çıkması üzerine ev karantinasına alınan doktor eşi Fulya İ.’nin çıkan tartışmada yüzüne tükürüp, hastalığı kendisine bulaştırmaya çalıştığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Eşinin kendisini ısırıp, eline aldığı tükürüğü zorla ağzına sokmaya çalıştığını da öne süren Dr. Mustafa O.İ., test sonucu negatif çıkmasına rağmen tedbir amaçlı uygulanan karantina süresini tamamlaması için başka adrese yerleştirildi.

Olay, geçen hafta, Bafra ilçesinde meydana geldi. Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Fulya İ., Alaçam Devlet Hastanesi’nde görevli doktor eşi Mustafa O.İ.’nin yanına Bafra’ya geldi. Görülen semptomlar üzerine Dr. Fulya İ.’ye hastanede Kovid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Fulya İ. ile test sonucu negatif çıkan eşi, evlerinde karantinaya alındı.

'BEN POZİTİFİM SEN DE OLACAKSIN'

İddiaya göre, karantinadayken doktor çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Mustafa O.İ.'nin iddiasına göre, Fulya İ., "Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın" diyerek, eşinin yüzüne tükürdü. Yine iddiaya göre elini ısırdığı eşinin ağzına, eline aldığı tükürüğü sokmaya çalıştı. Dr. Mustafa O.İ., polise şikâyetçi oldu. Şikayet üzerine polis, soruşturma başlattı. Dr. Mustafa O.İ. karantina süresini tamamlaması için eşinin bulunduğu evden alınarak, başka adrese yerleştirildi.

5 KEZ KARAKOLLUK OLMUŞLAR

Öte yandan, çift arasında daha önce de şiddetli tartışmalar yaşandığı, 5 kez darp iddiasıyla polis merkezine giderek ifade verdikleri ortaya çıktı. En son 4 ay önce yaşanan darp olayında ise Dr. Fulya İ. iddiaya göre marketten aldığı kıymadan sokakta gördüğü kediye verince eşinden şiddet gördü.

Kaynak: DHA


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