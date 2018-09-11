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Bunu yapan insan olamaz! Atı otomobilin arkasına bağladı

İLGİNÇ HABERLER  | 11.09.2018 14:41 | Son Güncelleme

Erzurum'da kullandığı otomobilin arkasına at bağlayan sürücü görenlerin tepkisine neden oldu.

Erzurum’da atını kullandığı otomobilin arkasına bağlayan sürücü tepkilere neden oldu. Sabah saatlerinde karayolunda ilerleyen sürücüler, otomobilin arkasına iple bağlı atı gördü.

Sürücüler şaşkına döndükleri manzarayı cep telefonları ile kaydetti. Görenlerin tepkisine yol açan sürücü ise tepkilere aldırış etmeden arkasına at bağladığı otomobil ile yoluna devam etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum at hayvana eziyet

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