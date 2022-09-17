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  4. Bunu yapan insan olamaz! Çocuğunu odaya kilitledi evin her katında birini öldürdü... Korkunç kareleri sosyal medyadan paylaştı

Bunu yapan insan olamaz! Çocuğunu odaya kilitledi evin her katında birini öldürdü... Korkunç kareleri sosyal medyadan paylaştı

17.09.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beylikdüzü'nde dubleks bir dairede iki kadın birden öldürüldü! Ferhat Boduroğlu önce kızını bir odaya kilitledi ardından üst katta tartıştığı baldızını bıçaklayarak öldürdü. Cani daha sonra alt kata inerek mutfaktaki eşi Vildan Boduroğlu bıçaklayarak vahşice öldürdü. Peş peşe cinayetler işleyen katil, odadaki kızını alarak dışarıda arkadaşlarıyla buluşmaya çıktı. Caninin ceset fotoğraflarını ve kızıyla fotoğrafını sosyal medyadan paylaşması ise yakınlarını şoke etti.

Bunu yapan insan olamaz! Çocuğunu odaya kilitledi evin her katında birini öldürdü... Korkunç kareleri sosyal medyadan paylaştı

Beylikdüzü’nde Ferhat Boduroğlu, çocuğunun da evde bulunduğu sırada eşi Vildan Boduroğlu ve baldızı Fatma Zehra Koyun'u bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra küçük kızını da alıp evden çıkan katil zanlısı, çocuğu ile olan son fotoğrafı ve cesetlerin görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaştı.

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EŞİNİ VE BALDIZINI FARKLI KATLARDA ÖLDÜRDÜ

Olay, 16.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Boduroğlu, kızını bir odaya kitledikten sonra tartıştığı baldızı Fatma Zehra Koyun'u yaşadığı dubleks evin üst katında defalarca bıçakladı. Daha sonra alt katta bulunan mutfaktaki eşi Vildan Boduroğlu'nu da bıçaklayarak öldürdü. Çocuğunu da alıp evden ayrılan cani koca arkadaşıyla buluşmaya gitti. Olayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri 2 kardeşin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise Boduroğlu'nu yakalamak için çalışma başlattı. İki kız kardeşin cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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CESETLERİN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Kızıyla fotoğraf çekildikten sonra, çocuğunu kuaföre emanet eden cani koca daha sonra arkadaşıyla buluştu, bu sırada cesetlerin fotoğrafını paylaşıp kendisine zarar veren Boduroğlu'nun ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine geldi. Katil zanlısının kan kaybettiğini gören polis ekipleri, sağlık ekiplerini çağırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ferhat Boduroğlu, tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti İstanbul Beylikdüzü
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