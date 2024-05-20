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  4. Bunu yapan insan olamaz! Temel kazısında iş makinesine takıldı: Elleri ve ayakları bağlı halde toprak altında bulundu

Bunu yapan insan olamaz! Temel kazısında iş makinesine takıldı: Elleri ve ayakları bağlı halde toprak altında bulundu

20.05.2024 17:07
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Sakarya'dan gelen haber kan dondurdu! Temel kazı çalışması sırasından iş makinesine cansız bir beden takıldı. Cesedin bir kadına ait olduğu ve elleriyla ayaklarının bağlı olduğu tespit edildi. Cansız bedenin kime ait olduğu, olayı kimin gerçekleştirdiği araştırılmaya başlandı. Bölgedeki güvenlik kameraları tek tek inceleniyor.

Bunu yapan insan olamaz! Temel kazısında iş makinesine takıldı: Elleri ve ayakları bağlı halde toprak altında bulundu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde boş arazide bina inşaatı için yapılan temel kazısında el ve ayakları bağlı, toprağa gömülü kadın cesedi bulundu. Ceset kimlik tespiti için otopsiye götürülürken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KORKUNÇ DETAY! ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI

Olay, saat 13.30 sıralarında Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Caddenin kenarında boş arazide iş makinesi ile yapılan temel kazısında toprağa gömülü, el ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu. İş makinesi operatörü, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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BÖLGEDEKİ KAMERALAR İNCELENİYOR

Yapılan incelemede, öldürülerek gömüldüğü belirlenen kadının, vücut bütünlüğünün bozulduğu belirlendi. Polis, kadını öldüren kişi veya kişilerin belirlenmesi ve kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Kadının cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Sakarya Korucuk Otopsi Merkezi’ne götürüldü.

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Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını taramaya başladı. (DHA)

indirBu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya ceset
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