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Bunu yapan kadın kusurlu bulundu, eşine 10 bin lira tazminat ödemesine karar verildi: Karşı hamle geldi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
07.11.2024 09:12
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Evli çiftleri yakından ilgilendiren olay! Çorum'da yaşayan koca eşinin ilgisizliğinden, dışarı ziyaretlerde kendini yalnız bırakmasından, temizlik yapmamasından ve ailesine şiddet uygulamasından şikayetçi oldu. Yerel mahkeme kadını kusurlu sayıp 10 bin lira tazminata mahkum etti. İstinafa taşınan olayda karar değişti ve erkek de kusurlu bulundu.

Bunu yapan kadın kusurlu bulundu, eşine 10 bin lira tazminat ödemesine karar verildi: Karşı hamle geldi

Evlilikte yaşanan sorunlar mahkemeye taşındı. Çorum'da yaşayan bir koca, evine ve çocuklarına ilgi göstermediği, yemek ve temizlik yapmadığı, sosyal ortamlarda kendisini yalnız bıraktığı, düğün ve cenazelere katılmadığı, anne ve babasına hakaret ederek fiziksel şiddet uyguladığını iddia ettiği eşine boşanma davası açıp tazminat talebinde bulundu.

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ŞİKAYETE ŞİKAYETLE KARŞILIK

Sabah'ta yer alan habere göre, eşinin açtığı davaya karşı dava açan kadın ise kocasının psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını, kendisine ilgisiz davrandığını, çeşitli bahanelerle sorunlarıyla ilgilenmediğini ileri sürerek maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

KADIN KUSURLU BULUNUP, 10 BİN LİRA ÖDEMESİNE KARAR VERİLDİ

Yargılamayı yapan yerel mahkeme, boşanmaya konu iddialar karşısında kadını ağır kusurlu bularak tarafların boşanmalarına ve kadının tazminat talebinin reddine, kadının erkeğe 10 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

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İSTİNAF 'KUSURLARI EŞİT' DEDİ

Yerel mahkeme kararının istinafa taşınması üzerine dosyayı görüşen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, "tarafları eşit kusurlu" saydı ve tazminat taleplerini karşılıklı olarak reddetti. İstinaf kararında, kadına kusur olarak yöneltilen eylemler "özel günlerde ve aile ziyaretlerinde erkeği yalnız bırakma, aile bireylerinin cenazelerine katılmama ve başsağlığı dilememe, erkeğin annesine hakaret, fiziksel şiddet ve evden kovma" şeklinde sıralandı.

ERKEĞİN KUSURLU BULUNDUĞU KONULAR

Erkeğin kusurlu davranışları ise "ilgisiz davranma, hafta sonları çocukları alıp kadını yalnız bırakarak ailesinin yanına gitme, kadınla yeterince vakit geçirmeme ve şiddet" olarak yer aldı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf kararını 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uygun bularak onadı.

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