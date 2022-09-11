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Bunu yapanlar dikkat! Birlikte tüketilince çeşitli hastalıklara sebep oluyor

11.09.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı yiyecekleri birlikte tüketmekten zevk alıyoruz. Fakat yediğimiz yiyecekler ne kadar sağlıklı olursa olsun, birlikte tüketildiğinde zararlı etkiler oluşturabiliyor. Peki hangi besinler birlikte tüketilince zararlı etkilere yol açıyor? İşte o yiyecekler…

Bunu yapanlar dikkat! Birlikte tüketilince çeşitli hastalıklara sebep oluyor

Sağlıklı beslenmeyi hedefleyenler, faydalı besinleri bir arada tüketmeyi seviyor. Besin çeşitliliği sağlıklı ve düzenli beslenmenin altın kurallarından biri olsa da, bazı besinlerde dikkatli olmak gerekiyor. Faydalı besinler bir arada tüketildiğinde çok faydalı olabileceği gibi, sağlığı bozucu etkilere de yol açabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanları; kavun-karpuz, patates-yoğurt ve kuru fasulye-pilav yemeklerinin birlikte tüketilmesinde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

İşte birlikte tüketilmemesi gereken besinler:

Süt ve tavuk: Süt ve tavuk protein açısından oldukça zengin besinler arasında yer alıyor.

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Bu iki gıdanın birlikte tüketimi halinde vücuda yüklü miktarda protein depolanıyor.

Yoğurt ve balık: Uzmanların açıklamalarına göre yoğurt ve balık çok çabuk bozulan ürünlerdir. Her iki gıdanın birinde dahi az miktarda bozulma olduğunda diğeri ile birlikte vücudu zehirleyici etkiye sahip.

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Bu yüzden yoğurt ve balık birlikte tüketilmemeli.

Kavun ve Karpuz: Uzmanların önerilerine göre ishal yapıcı etkiye sahip olan bu ürünler tek başına tüketilmeli. Kavun ve karpuzlar; meyve, süt ürünleri ve tahıllarla da birlikte tüketilmemeli.

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VÜCUTTA TOKSİK ATIKLARA NEDEN OLABİLİYOR

Süt ve yumurta: Bir öğünde yüksek hayvansal protein içeren besinleri tüketmek vücutta toksik atıklara sebep olabiliyor.

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Bu yüzden bir öğünde yumurta ve sütün birlikte tüketilmemesi öneriliyor.

Patates ve yoğurt: Patates yoğurt ve süt ile birlikte tüketilmemesi gerekiyor.

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Meyve ve şekerli yiyecekler: Şeker değeri yüksek kavun, şeftali ve üzüm gibi meyvelerin şekerli yiyecekler ile birlikte tüketilmemesi gerekiyor.

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Şekerli yiyeceklerin içindeki fazla şeker miktarı, meyvedeki şeker miktarı ile birleşince vücutta çeşitli hastalıklara sebep olabiliyor.

KAN DOLAŞIMININ AŞIRI ARTMASINA SEBEP OLUYOR

Soğan ve sarımsak: Antioksidan değeri yüksek iki gıda olarak soğan ve sarımsak birlikte tüketilmemeli.

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Soğan ve sarımsağın birlikte tüketilmesi, vücuttaki kan dolaşımının aşırı artmasına sebep olabiliyor.

Pilav ve sirke: Pilavın lif değeri oldukça yüksek. Sirke ile birlikte kullanıldığında lif değeri düşüyor.

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VÜCUDA OLDUKÇA ZARAR VERİYOR!

Salatalık ve Domates: Kahvaltılarda birlikte tüketmeye alıştığımız salatalık ve domates, aslında vücuda oldukça zarar veriyor.

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Köfte ve ayran: Demir oranı yüksek olan köfte ayran ile birlikte tüketilmemeli. Yoğurt ile birlikte tüketildiğinde köftenin demir emilimi azalıyor.

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Bu durumda kansızlık gibi şikayetlere yol açıyor. Köfte ve et yiyecekleri ile birlikte mutlaka sebze tüketilmesi öneriliyor.

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