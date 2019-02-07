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Bunu yapmayanlara ceza gelecek

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 09:52 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Kırklareli İl Müdürlüğünce yapılan uyarıda ölçü aletlerinin periyodik muayenesini yaptırmayanlara 2 bin 600 TL para cezası kesileceği belirtildi.Sanayi ve Teknoloji Kırklareli İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere 3516 Sayılı Ölçüler Ve Ayar Kanununa göre ölçü ve ölçü aletlerinin belli sürelerle periyodik muayeneye tabi tutulması zorunludur.

Sanayi ve Teknoloji Kırklareli İl Müdürlüğünce yapılan uyarıda ölçü aletlerinin periyodik muayenesini yaptırmayanlara 2 bin 600 TL para cezası kesileceği belirtildi.
Sanayi ve Teknoloji Kırklareli İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere 3516 Sayılı Ölçüler Ve Ayar Kanununa göre ölçü ve ölçü aletlerinin belli sürelerle periyodik muayeneye tabi tutulması zorunludur. Bu itibarla 10 yıllık damga suresini doldurmuş elektrik, su, doğalgaz sayaçları, 2 yıllık damga sürelerini doldurmuş maksimum kapasitesi 2 bin kilogramdan fazla olan tartı aletleri, aks kantarları, hububat muayene aletleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, nakli metre akaryakıt ölçek ve sayaçları ile LPG gazı saçlarını bulunduran kişi ve kuruluşların bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine, 2 yıllık damga suresini doldurmuş belediyelerce tespit edilen yer ve günlerde kurulan üretici ve pazarcılar tarafından doğrudan tüketicilere perakende satış yapılan açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi maksimum 2 bin kilograma kadar 2 bin kilogram dahil 3. ve 4. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, mekanik tartı aletlerinden, masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler bulunduran kişi ve kuruluşların grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına, 2 yıllık damga suresini doldurmuş 1’inci ve 2’nci otomatik olmayan tartı aletleri tartının kapasitesi 2 bin kilograma kadar olan 2 bin kilogram dahil okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip 3 ve 4. sınıf otomatik tartı aletlerini bulunan kişi ve kuruluşların yetkili muayene servisleri ne 28 Şubat 2019 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Ölçü aletlerinin periyodik muayenesi yaptırmayanlar hakkında 3516 sayılı ölçüler ve ayar kanunu 15/C maddesi uyarınca 2 bin 600 TL idari para cezası uygulanacaktır” denildi.

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