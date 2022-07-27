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Bunun adı canilik: Yolunu değiştirip yerde yatan köpeği ezdi!

27.07.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da gölgede yatan sokak köpeğini gören yabancı uyruklu A.H. kamyonetiyle yolunu değiştirerek köpeği ezdi ve kaçtı. Şikayet üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakılan A.H.'ye 'Hayvan Kanununa Muhalefet' suçundan 2 bin 40 TL ceza uygulandı. Patilerinde kırıklar bulunan köpeğin ameliyat edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bunun adı canilik: Yolunu değiştirip yerde yatan köpeği ezdi!

Yalova'da yabancı uyruklu A.H. (22), kamyonetiyle yolunu değiştirerek, yerde yatan köpeği ezdi. Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde meydana gelen olayda A.K., aracı ile giderken, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunda pompaların yakınında, gölgede yatan sokak köpeğini gördü. Bir anda şerit değiştiren A.H., kamyonetini köpeğin üzerine sürerek yaralayıp kaçtı. Sürücünün şerit değiştirip köpeği ezme anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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KÖPEK AMELİYAT EDİLECEK

İstasyon çalışanları köpeği yakındaki veteriner kliniğine götürdü. Patilerinde kırıklar bulunan köpeğin ameliyat edileceği öğrenildi.

Köpeği ezmek için yolunu değiştirdi, 2 bin TL cezaya çarptırıldı - Güvenlik - Yalova - Altınova

2 BİN 40 TL CEZA YAZILARAK SERBEST BIRAKILDI

İhbar üzerine jandarma ekipleri aracı durdurup A.H.’yi gözaltına aldı. Hakkında, 'Hayvan Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapılan A.H., 2 bin 40 TL ceza yazılarak serbest bırakıldı.

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"HAYVANI KORUMAYA ALDIK"

Yalova Kaytazdere Sokak Hayvanları Dernek Başkan Yardımcısı Saliha Akdoğan, olayı öğrenince çok üzüldüklerini belirterek, "Köpeği hemen koruma altına alıp gerekli kurum ve kuruluşlara şikayet dilekçemizi verdik. Halkanın en zayıf olanı hayvanlar, daha sonra çocuklar ve kadınlar. Hak olarak, kadın hakları, hayvan hakları, çocuk hakları diye ayrıştırmadan ele almış olsak, Kabahatler Kanunu dışında ceza kanununa tabi olarak bu kişinin bu suçun cezasını vermiş olması demektir. Ama maalesef şu an Kabahatler Kanunu içerisinde 2 bin küsur lira para cezasıyla bu suçu bertaraf edecektir. Bu da bizim zorumuza gidiyor, çünkü bu hayvanın şu anda kırıkları mevcut. Belki insana bağlı bir şekilde yaşayacak. Belki de hiç yaşayamayacak. En zayıf olan hayvanların bu şekilde yaşaması bizim zorumuza gidiyor. Gerekli yaptırımların kurum ve kuruluşların, yasa tasarısını hazırlayanların dikkatini çekerek, yaşam hakları çerçevesi içerisinde uygulanmasını talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

Köpeği ezmek için yolunu değiştirdi, 2 bin TL cezaya çarptırıldı - Güvenlik - Yalova - Altınova

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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