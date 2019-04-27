"Bunun adı sendikal özgürlük değil, baskıdır, şiddettir, yıldırmadır"

Yalçın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra Bolu ve Antalya belediyelerinde bazı işçilerin görevlerine son verildiğini, bazı siyasilerin seçimlerden önce noter huzurunda hiçbir işçinin atılmayacağına dair sözleşme imzaladıklarını, ancak seçimlerden sonra sözlerini yerine getirmediklerini söyledi.

Sendikalarının üyesini, ülkesini kendine dert edinen, "Dünya mazlumlarının sorunu benim sorunumdur" anlayışıyla hareket eden erdemli bir sendikal hareket olduğunu dile getiren Yalçın, "Bu şiarla yolculuğumuzu devam ettirme kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yalçın, Eğitim Bir-Sen'in Gaziantep şube binasının açılışında yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in çeyrek asrı geride bırakarak yarım asra yürüyen bir emek hareketi olduğunu belirtti.

GAZİANTEP (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "31 Mart seçimlerinden sonra Bolu ve Antalya belediyelerinden atılan işçilerin kabulü ve izahı mümkün değil. Buradan ahdimizi ifade ediyorum, bunun hesabını kesinlikle hukuk önünde soracağız." dedi.

Dün Antalya'ya gittiklerini ve 2 bin kişiyle büyükşehir belediyesinin önünde bir protesto gerçekleştirdiklerini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Bin 350 üyemizi tehditle, şantajla, baskıyla istifa ettiren bir anlayıştan bahsediyorum. 'HAK-İŞ'in bütün üyelerini istifa ettireceksiniz' diye amirler, emirler veriyor. 'Bunları Belediye İş Sendikası'na geçireceksiniz' diye talimat yağdırıyor. 31 Mart seçimlerinden sonra Bolu ve Antalya belediyelerinden atılan işçilerin kabulü ve izahı mümkün değil. Buradan ahdimizi ifade ediyorum, bunun hesabını kesinlikle hukuk önünde soracağız."

Sendika üyeliği ve üyelik çerçevesinde kişinin hak ve hürriyetlerinin korunmasının çeşitli ulusal ve uluslararası düzenlemelerle güvence altına alındığına dikkati çeken Yalçın, "Bunun adı sendikal özgürlük değil, bunun adı baskıdır, şiddettir, yıldırmadır. 1 Mayıs'ta Şanlıurfa'dayız. Temel hak ve hürriyetlerimize ilişkin yaklaşımlarımızı ifade edeceğiz. Dünyadaki mazlumlara ilişkin duyarlılığımızı aktaracağız. 5. Dönem Toplu Sözleşme'de masadan beklentisi olan arkadaşlarımızın beklentilerini kamuoyuna sunacağız" dedi.