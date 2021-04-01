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Bunun adı vahşet

01.04.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de okul bahçesinde bir kedinin boynundan ağaca asılması vahşeti kısa sürede sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.Gültepe Mahallesinde bulunan Salih Zeki Anadolu Lisesine ait spor salonu arka kısmında bulunan ağaçların birine bir kedinin asıldığını gören vatandaş cep telefonu ile çektiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

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Eskişehir’de okul bahçesinde bir kedinin boynundan ağaca asılması vahşeti kısa sürede sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
Gültepe Mahallesinde bulunan Salih Zeki Anadolu Lisesine ait spor salonu arka kısmında bulunan ağaçların birine bir kedinin asıldığını gören vatandaş cep telefonu ile çektiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Korkunç görüntü kısa sürede sosyal medyada yayılırken büyük tepkilere neden oldu. Ardından kedi asıldığı yerden kimliği belirsiz kişilerde indirildi, ancak bulunduğu alandan alınmadı. Bugün sabah saatlerinde okul bahçesindeki ağacın altında kalan kedi, ardından bir çalışan tarafından çöpe atıldı. Daha sonra olay yerine gelen Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (Haydi) ekipleri ile Tabiat Varlıklarını Koruma İl Müdürlüğüne bağlı ekipler kedi üzerinde incelemelerde bulundu. Kedinin yaklaşık 7 ile 10 gün önce öldüğü tespit edildi. Ekipler, okulda bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Vahşeti gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalama çalışması başlatıldı.

Okul müdüründen sokak hayvanları ile ilgili ilginç sözler
Çevredeki vatandaşların sokak hayvanları için okul içine mama koyduklarını belirten Okul Müdürü İbrahim Çambel, “Koyulan mamaları ben kaldırıp, imha ettiriyorum. Vatandaş gelip yine mama koyuyor. Gelir öğrenciye saldırır diye okulda baktırmıyorum. Veliler şikayet ediyor” diye konuştu.

“Kediye bunu yapanların bulunmasını istiyorum”
Yaşanan durumdan tedirgin olan hayvansever mahalle sakini Figen Yıldırım ise, “Benim de kedim var. Ben de hayvan bakıyorum. Dışarıda çıkıyor. Dışarı çıkartırken artık korkacağım. Burada böyle bir şey olmamıştı. Bu cani kimse bulunsun istiyorum” diye tepkisini dile getirdi.
Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği (Mancahane) Başkanı Nesrin Çiçek ise, "Umarım kamera görüntülerden şüpheliye ulaşılacaktır. Konunun takipçisi olacağız. Hayvan sevmiyor olabilirsiniz. Aile ve toplum tarafından yanlış bilgilendirilebilirsiniz. Teknoloji çağındayız. Eskişehir’de veteriner hekimlerimiz çok. Hayvanlarla ilgili doğru bilgiler alınırsa bu tür olayların çözüleceğini düşünüyorum. Hayvan sevgisinden uzaklaşmayın”
Resim öğretmeni tarafından okul içinde bulunan bir duvara çizildiği öğrenilen kedi resimlerinin bulunduğu alana bir hayvansever tarafından bırakılan kedi mamasına gelerek yiyen kediler ise dikkat çekti.

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