HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bunun adı vahşet! Köpeği 7 yerinden bıçaklayıp öldürdüler

Bunun adı vahşet! Köpeği 7 yerinden bıçaklayıp öldürdüler

28.08.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da iç dekorasyon işi ile uğraşan Ayhan Gülen ve yeğeni Onur Ayaz tarafından iş yerlerinin güvenliği sağlamak için besledikleri ve 'Mex' ismini verdikleri Belçika Kurdu cinsi köpek, iddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 7 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. "Köpeğimizle bir arkadaş gibiydik" diyen Onur Ayaz, yetkililerden yapılan bu vahşetin sorumlularının bir an önce yakalanmasını istedi.

Bunun adı vahşet! Köpeği 7 yerinden bıçaklayıp öldürdüler

Elazığ'da kimliği belirsiz kişiler veya kişiler, büyük bir vahşete imza attı. Merkez Hicret Protokol yolu mevkiinde iç dekorasyon işi ile uğraşan Ayhan Gülen ve yeğeni Onur Ayaz tarafından iş yerlerinin güvenliği sağlamak için besledikleri ve 'Mex' ismini verdikleri Belçika Kurdu cinsi köpek bahçesindeyken iddiaya göre hırsızlık maksadıyla gelen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce akşam saatlerinde 7 yerinden bıçaklandı. Onur Ayaz sabah saatlerinde bahçesinde yaralı halde bulduğu köpeğini Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Yapılan tedavi sonucu 20 dikiş atılan köpek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yetkililere seslenen Ayaz yapılan bu vahşetin sorumlularının bulunmasını istedi.

"YERDE YARALI BİR HALDE BULDUK"

Köpeğin sahiplerinden Onur Ayaz, “Bahçemiz de Belçika Kurdu ve bir tane de kangal köpeğimiz bulunmaktadır. Bu köpekler güvenliği sağlamak için buradalar. Geçen salı günü kötü bir durumla sabaha uyandık. Sabaha karşı geldiğimiz zaman köpeğimizi yerde yaralı bir halde bulduk. Aldığı büyük bıçak darbeleriyle ağır bir şekilde yaralanmıştı. Tabi o heyecanlan veterinere kaldırdık. Veterinerde 20 dikiş ve yapılan tüm müdahalelere rağmen köpeğimiz kurtarılamadı.

köpek-1

Son dakika | Havrita Başıboş Köpek Haritası'nın sahibinden flaş karar: Katliam yapabileceklerini düşündümSon dakika | Havrita Başıboş Köpek Haritası'nın sahibinden flaş karar: Katliam yapabileceklerini düşündüm

"EN YAKIN DOSTUMUZ HAYATINI KAYBETSEYDİ BU KADAR ÜZÜLMEZDİK"

Yetkililerimizden yardım bekliyoruz. Bahçemizin güvenliğini sağlıyordu. Köpeğimizin hiçbir sorunu yoktu. Tahminlerimize göre buraya gelen kişi her kimse hırsızlık için gelmiş. Hırsızlığı da yapamadığı için o an köpeğin saldırısına uğramış. Köpeğin manevi ve maddi değeri yüksekti bizim için hem de emanetti. Bu yüzden o kadar üstüne düşüyoruz ve gerçekten çok üzüldük. En yakın dostumuz hayatını kaybetseydi bu kadar üzülmezdik. Köpeğimizle bir arkadaş gibiydik. Oynuyorduk, gezerdik ve çok güzel bir köpekti. Yetkililerimizden ricamız bunu yapan kişilerin bir an önce yakalanmasını istiyoruz” dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! İnşaatın 6. katından düşen 15 yaşındaki çocuk öldüKorkunç olay! İnşaatın 6. katından düşen 15 yaşındaki çocuk öldü
Adalet Bakanı Bozdağ'dan Gülşen açıklaması: Yargıya müdahaleyi Kılıçdaroğlu yapıyorAdalet Bakanı Bozdağ'dan Gülşen açıklaması: Yargıya müdahaleyi Kılıçdaroğlu yapıyor
Rezidansın balkonundan aşağı şişe fırlattı, yetmedi aracındayken rastgele ateş açtı! Sosyal medyanın konuştuğu İranlı hakkında kararRezidansın balkonundan aşağı şişe fırlattı, yetmedi aracındayken rastgele ateş açtı! Sosyal medyanın konuştuğu İranlı hakkında karar
Anahtar Kelimeler:
Elazığ köpek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İzleyenler inanamadı! Erzurumspor Samsunspor maçında ilginç karar...

İzleyenler inanamadı! Erzurumspor Samsunspor maçında ilginç karar...

'6 ay ve 6 bin km' şartı modifiye sektörünü vurdu

'6 ay ve 6 bin km' şartı modifiye sektörünü vurdu

Akılalmaz olay! Kayseri'de 3 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Akılalmaz olay! Kayseri'de 3 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Bursa'da feci otobüs kazası! Çok sayıda kişi...

Bursa'da feci otobüs kazası! Çok sayıda kişi...

İstanbul'da bir bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da bir bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bir aylık evli çifti ölüm ayırdı!

Bir aylık evli çifti ölüm ayırdı!

İlginizi Çekebilir

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bunun..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bunun..."

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.