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Bunun adı vahşet! Tartıştığı eski komşusunun parmaklarını kesip satırla öldürdü! İlk ifadesinde ise...

24.09.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bakırköy'de gece saatlerinde yaşanan dehşet, duyanların kanını dondurdu. Necat D.(32) tartıştığı eski komşusu Cemal Kılıç(40)'ın çalıştığı fırına gidip adeta terör estirdi. Satırla Kılıç'ı katleden cani olay yerinden koşarak uzaklaştı. Mahalle esnafı, öldürülen Kılıç'ı "Dört dörtlük bir insandı" diye anlatırken Kılıç'ın parmaklarının da kesildiği tespit edildi.

Bunun adı vahşet! Tartıştığı eski komşusunun parmaklarını kesip satırla öldürdü! İlk ifadesinde ise...

Bakırköy'de Necat D.(32) husumetli olduğu eski komşusu Cemal Kılıç(40)'ı çalıştığı fırında satırla öldürdü. Bir süre fırının önünde bekleyip içeri girdikten sonra cinayeti işleyen şüpheli, elindeki satırla olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Gözaltına alınan Necat D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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SATIRLA KATLETTİ

Olay, Şenlikköy Mahallesi'nde 23 Eylül Cuma günü saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Cemal Kılıç(40) fırında çalıştığı sırada yanına gelen eski komşusu Necat D. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Necat D. satırla Kılıç'a saldırdı. Kılıç başından ve boynundan yaralanırken, şüpheli elindeki satırla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Cemal Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipler, şüphelinin Nejat D. olduğunu tespit etti. Aşçı olduğu öğrenilen Necat D. çalıştığı işyerinde gözaltına alındı.

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Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, başında motosiklet kaskı olan şüphelinin fırının önüne gelerek bir süre beklediği, Kılıç'ın yalnız olduğunu anladıktan sonra içeri girdiği görülüyor. Bir süre içeride kalan şüpheli daha sonra hızla olay yerinden kaçıyor. Bir başka güvenlik kamerası görüntüsünde ise, motosikletiyle bir eczanenin önünde duran şüpheli topallayarak içeriye giriyor. Polis, Necat D.'yi çalıştığı işyerinde gözaltına alındı.

İLK İFADESİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Nejat D. ifadesinde, Cemal Kılıç ile eskiden komşu olduğunu, aralarında husumet bulunduğunu ve olay günü kılıç ile konuşmaya gittiğini, ancak kendisine hakaret edince kendini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

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"PARMAKLARINI DA KESMİŞ"

Mahallede Esnaf olan Cesur Karaoğlu "Olay dün gece saat 02.30'da olmuş. Sanırım eski komşusuymuş. İçeri girdikten sonra satırla boynuna ve kafasına defalarca vurmuş. Parmaklarını da kesmiş. Sabah saat 05.00 sıralarında polis geldi. Cenazeyi kaldırdılar. Dört dörtlük bir insandı, kimseye bir zararı yoktu. " dedi. Emniyette 4 suç kaydı olduğu öğrenilen Nejat D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bakırköy satır
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