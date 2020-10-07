HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bunun adı vicdansızlık! 3 aylık bebeği apartman bahçesine terk ettiler

Bunun adı vicdansızlık! 3 aylık bebeği apartman bahçesine terk ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2020 16:24 | Son Güncelleme

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, apartmanın bahçesinde, bebek arabası içinde bırakılmış 3 aylık olduğu sanılan erkek bebek bulundu. Bebek, sağlık ekiplerince kontrol için hastaneye götürülürken, arabasının içinden evlilik cüzdanı çıktı.

Bunun adı vicdansızlık! 3 aylık bebeği apartman bahçesine terk ettiler

Olay, saat 14.00 sıralarında, Kızıltoprak Mahallesi'ndeki 904 Sokak'ta meydana geldi.

Selma Meydan, yakınını ziyaret için geldiği apartmanın bahçesinde, bebek arabası içinde erkek bebek olduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Meydan'ın ihbarı üzerine binaya, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Selma Meydan da ekipler gelene kadar bebeğin bezini değiştirip, bakımını yaptı. Kısa sürede gelen ekipler, bebek arabası içinde terk edilen bebeğin yanında biberon ve evlilik cüzdanı buldu. 3 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebek, kontrol için sağlık ekiplerince ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, bebeğin anne ve babasına ulaşmak için çalışma başlattı.

1924dab8834d7f59f568daa871a0b772

Bebeği, kendisine ziyarete gelen akrabasının bulduğunu söyleyen Esma Alkan, "Terk edilmiş bebek olduğunu öğrenince hemen aşağı indim. Bebek, arabası içinde ağlıyordu. Bebek arabası içine bırakmışlar; yanında çantası, bezi ve kıyafetleri ile evlilik cüzdanı vardı. Unutulduğunu zannetmiyorum. Hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradık. Gelen ekiplere teslim ettik" dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
İğrenç olay kamerada! 15 yaşındaki kızı böyle taciz ettiİğrenç olay kamerada! 15 yaşındaki kızı böyle taciz etti
Ankara'da hava nasıl olacak? İşte Ankara hava durumuAnkara'da hava nasıl olacak? İşte Ankara hava durumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Harem'de minibüsçü gerginliği! Polis yollarını kesti
Harem'de minibüsçü gerginliği! Polis yollarını kesti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
Cenazeye katılamadı! Dikkat çeken çelenk
Cenazeye katılamadı! Dikkat çeken çelenk
Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu
Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 asır sonra yeniden basıldı! İşte Antandros sikkesi
1785 yıl sonra yeniden basıldı! İşte Antandros sikkesi
İmanın şartları nelerdir? İmanın şartları kaç tanedir?
İmanın şartları nelerdir? İmanın şartları kaç tanedir?
İslamın şartları nelerdir? İslamın şartları kaç tanedir?
İslamın şartları nelerdir?
Allah'ın sıfatları nelerdir? Allah'ın sıfatları kaç tanedir?
Allah'ın sıfatları nelerdir? Allah'ın sıfatları kaç tanedir?
İğrenç olay kamerada! 15 yaşındaki kızı böyle taciz etti
İğrenç olay kamerada! 15 yaşındaki kızı böyle taciz etti
Ulukaya Şelalesi Kanyonu doğseverleri hayran bıraktı!
Gören hayran kalıyor! İşte doğaseverlerin yeni gözdesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.