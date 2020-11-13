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  4. Bunun adı vicdansızlık! 3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı

Bunun adı vicdansızlık! 3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı

13.11.2020 17:35 | Son Güncelleme:
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Bunun adı vicdansızlık! 3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir iş yerinin tuvaletinde terk edilmiş 3 günlük kız bebeği bulundu. Kimliği tespit edilen anne, gözaltına alındı.

Çarşamba ilçesindeki bir iş yerinin tuvaletine, öğle saatlerinde adı açklanmayan anne, 3 günlük kız bebeğini bıraktı. İş yeri personeli tarafından bulunan bebek, gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Sağlık durumu iyi olan bebeğin, hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

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Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de güvenlik kamerası kayıtlarından anneninin kimliğini tespit etti. Anne, evinde gözaltına alınıarak, polis merkezine götürüldü.

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Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen annenin ifadesinde "Önce bırakmak istemedim ama sonra bırakmak zorunda kaldım" dediği öğrenildi.

Annenin bebeğini tuvalete doğru kucağında taşıdığı anlar, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

DHA

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