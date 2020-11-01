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Bunun adı vicdansızlık! Deprem bölgesinde dağıtılan yiyecek ve içecekleri satmaya çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 18:27 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, bir kişinin afet bölgesinde dağıtılan yiyecek ve içecekleri toplayıp satmaya çalıştığı iddia edildi.

Bunun adı vicdansızlık! Deprem bölgesinde dağıtılan yiyecek ve içecekleri satmaya çalıştı

Geçen cuma günü Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışırken yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Çalışmalar sürerken hemen her noktada AFAD, Kızılay ve çeşitli belediyeler tarafından vatandaşlara yiyecek ve içecek dağıtılmaya devam ediyor. Bayraklı’da bir vatandaşın, ücretsiz olarak dağıtılan yiyecek ve içecekleri toplayıp işyerlerine satmaya çalıştığı iddia edildi.

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Bayraklı’da çekildiği öne sürülen görüntülerde, bir vatandaş cep telefonuyla o anları kaydetti. Görüntülerde ücretsiz olarak dağıtılan ürünleri sattığı iddia edilen vatandaşın önce bir işyerine girdiği, videoyu çeken kişi tepki gösterdikten sonra ise iki eline poşetlerini alarak uzaklaştığı görülüyor. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterdi.

DHA

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