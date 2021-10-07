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  4. Bunun adı vicdansızlık! İki köpeğe birden çarptı arkasına bile bakmadı

Bunun adı vicdansızlık! İki köpeğe birden çarptı arkasına bile bakmadı

07.10.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta cadde üzerinde oynayan iki köpeğe çarparak yaralayan otomobil sürücüsü arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz gün Demircilerardı Mahallesi Eski Sanayi sitesinde meydana geldi.

Sanayi sitesinin içerisinde bulunan bir esnafın 8 yaşındaki Maltese Terrier cinsi ‘Kuçu’ isimli köpeği ve bir sokak köpeği yolda oynamaya başladı. Bu sırada yoldan geçen bir otomobil iki köpeğe birden çarptı. Köpekler acı içerisinde kıvranırken otomobil sürücüsü arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı. Esnaf köpeklere yardım etmek için hemen koştu. Kuçu isimli köpeğin sahibi Burak Zakir Baş, hayvan ambulansını ve polis ekiplerini aradı. Ambulans gelerek yaralı köpeklerden birini tedavisi yapılmak üzere götürdü. Sanayi sitesinin maskotu olan Kuçu tedavisinin ardından iş yerine getirildi. Burak Zakir Baş, otomobil sürücülerinin dikkatli olmasını istediklerini söyledi. Baş, cadde üzerinde sürekli kazaların yaşandığını ve yetkililerden cadde üzerine kasis konulması istediklerini söyledi. Otomobilin köpeklere çarptığı o anlar ise etrafta bulunan esnafların güvenlik kameralarına yansıdı.

"KENDİ EVLADIM GİBİ TÜM DUYGULARIMLA BESLİYORUM"

Köpeğine otomobil çarpan esnaf Burak Zakir Baş, “8 yıldır büyüttüğümüz ‘Kuçu’ adında ki süs köpeğimiz dün üzücü bir olaya şahit oldu. Dükkanın içerisinde oyarken dışardaki köpeği gördü. Onunla oynamak isterken hızlı gelen bir sürücü iki köpeğe birden çarpıp kaçtı. İlk önce baktı daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Hayvan ambulansını aradım geldiler diğer köpeği götürdüler. Biz kendi köpeğimizi veterinere götürdük röntgen falan çekindi. Şu anda köpeğimizin sağlık durumu belli değil 24 saat geçmesi lazım. Şu anda yürüyemiyor. Sürücülerin daha dikkatli olmalarını istiyoruz, yetkililerden bu caddeye kasis konmasını istiyoruz. Buna benzer kazalar çok oluyor. Köpeğimi ben yavruyken sahiplendim 8 yıldır kendi evladım gibi tüm duygularımla besliyorum. İyi günümüzde kötü günümüzde yanımızda oldu. Hep yanımızda oldu. Hiç bağlamadık bu köpeğimizi sanayide de bilinen fenomen bir köpek müşterilerimiz olsun, esnaf arkadaşlarımız olsun köpeğimizi çok seviyor. Komşularımızda çok üzüldü bu duruma’’ dedi.

(DHA)

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