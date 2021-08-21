Bunun adı vicdansızlık! Yolda yatan köpeği kamyonetle ezip kaçtı

Olay, Tarsus'a bağlı Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, 12201 Sokak'ta yol ortasında yatan sokak köpeğine çarparak, kaçtı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansırken, çevredekiler barınak yetkililerine haber verdi.

İhbarla gelen ekipler, köpeği alıp, tedavi için barınağa götürdü. Köpeğin kalça kemiklerinin kırıldığı belirlendi. Kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri ise sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

