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  4. Bunun adı vicdansızlık! Yolda yatan köpeği kamyonetle ezip kaçtı

Bunun adı vicdansızlık! Yolda yatan köpeği kamyonetle ezip kaçtı

21.08.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz kamyonet sürücüsü, yolda yatan sokak köpeğine çarptıktan sonra kaçtı. Köpeğin kalça kemikleri kırılırken, sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bunun adı vicdansızlık! Yolda yatan köpeği kamyonetle ezip kaçtı

Olay, Tarsus'a bağlı Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, 12201 Sokak'ta yol ortasında yatan sokak köpeğine çarparak, kaçtı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansırken, çevredekiler barınak yetkililerine haber verdi.

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İhbarla gelen ekipler, köpeği alıp, tedavi için barınağa götürdü. Köpeğin kalça kemiklerinin kırıldığı belirlendi. Kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri ise sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
nasılsa ceza almayacak, insanda olsa köpek yerine ezip geçecekti, yetkililerin hızla artan suç olaylarına ACİL el atması lazım, cezalar 5 katına çıkmalı, ve o cezaları uygulayacak hakimler getirilmeli, yoksa 2 seneye kalmaz meksikadan farkımız kalmayacak!
Tutanaktı mahkemeydi çok uğraştırmayın insanları. Yatırın yere kamyonla geçin üstünden sonra salıverin.

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