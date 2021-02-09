Bünyamin Sürmeli'nin yeni adresi belli oldu (CNN Türk'ten ayrılan Bünyemin Sürmeli hangi kanala geçti? Haber Global'den açıklama)

21 yıldır CNN Türk ekranlarında hava durumu programları yapan Meteoroloji Mühendisi Bünyamin Sürmeli, Twitter hesabında dün paylaştığı "Allahaısmarladık CNN Türk" sözleriyle kanala veda etti.

Sürmeli'nin bundan sonraki adresinin Haber Global olacağı duyuruldu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sürmeli "İmzayı attık"dedi.

BÜNYAMİN SÜRMELİ KİMDİR?

Bünyamin Sürmeli, 1975 İstanbul doğumlu. İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Henüz mezun olmadan öğrencilik döneminde amatör olarak hava tahmini ile ilgilenmeye başladı. 1997-1998 yıllarında iki radyo ile yaptığı telefon bağlantılarında kendini gösteren Sürmeli, burada “HAVAYI KOKLAYAN ADAM” lakabını aldı.

Öğrenim hayatı sürerken 1999 yılında CNN Türk'ten gelen teklif ile profesyonel iş hayatına atıldı. İşin mutfağından başlayarak 1,5 yıl boyunca CNN Türk ekranlarına grafikler ve kendi sesiyle hava durumu bültenleri hazırladı. 2001 yılından itibaren de programının hem editörü hem de sunucusu oldu.21 yıl CNN Türk’te hava durumunu sundu.