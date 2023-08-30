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  4. Bünyamin Sürmeli'yi kızdıran yorum! 'Normalin 5 derece üzerindeysen...' Sıcaklıklar yükseliyor mu? Meteoroloji'den son dakika 30 Ağustos - 3 Eylül hava durumu

Bünyamin Sürmeli'yi kızdıran yorum! 'Normalin 5 derece üzerindeysen...' Sıcaklıklar yükseliyor mu? Meteoroloji'den son dakika 30 Ağustos - 3 Eylül hava durumu

30.08.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcaklıklar yükseliyor mu? Yeni bir sıcak hava dalgası gelecek mi? Uzun süredir aşırı sıcaklar tüm yurtta etkisini gösterirken vatandaşlar sıcaklıkların düşüşe geçip herkesin rahat bir nefes alacağı günleri beklemeye başladı. Bu doğrultuda hava durumu ile ilgili yapılan açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu paylaşırken Bünyamin Sürmeli ise sıcaklıklarla alakalı yapılan bazı yorumlara tepki gösterdi.

Bünyamin Sürmeli'yi kızdıran yorum! 'Normalin 5 derece üzerindeysen...' Sıcaklıklar yükseliyor mu? Meteoroloji'den son dakika 30 Ağustos - 3 Eylül hava durumu

Sıcaklıklar yeniden yükselişe mi geçecek? Yağmur yağacak mı? Hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Öte yandan Bünyamin Sürmeli de hava durumuna ilişkin açıklama yaparken sıcaklıklarla alakalı yapılan bazı yorumlara kızdı ve tepki gösterdi. İşte son dakika 31 Ağustos - 3 Eylül hava durumu...

"1 DERECE DAHA YÜKSELECEK, SEN 'NORMALİN 6 DERECE ÜZERİNDE SICAK GELİYOR' DİYEBİLİR MİSİN?"

YouTube kanalından sıcaklıklarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bünyamin Sürmeli, "İstanbul'la başlayalım. Sıcaklık bugün (dün) kaç dereceydi? 32. Yarın (bugün) öbür gün bunun üzerine 1-1,5 derece... 33, 34 yok. Yani o sıcak geliyor dediğimiz bu, normalin üzerinde dediğimiz bu. Normalimiz kaç derece? 28 derece. Normalin 4 derece kadar üzerindeyiz. Bu ne zaman? Çarşamba, perşembe... Cuma aşağıya iniş... Sıcaklık 28-29-30 derecelere iniyor. Bu İstanbul'un güneyi. İç kesimleri, Ümraniye biraz daha yukarıdan gider. 32-33'ü yarın (bugün) bulacak, ardından inecek 28-29 derecelere cuma cumartesi bölgesel yağışlar gelecek. Güngören'de yarına (bugün) 32 derece, ardından yine 32 sonrasında yine iniyor 28, 29'lara. Bakırköy de aynı. Yani bugünden 1-1,5 derece daha yukarıda sıcaklıklar. Öyle 'Normalin 8 derece üzerinde' falan... Yahu arkadaş, şöyle manşet atılır mı... Ben anlamıyorum gerçekten. Bunu haber yapanlar nasıl yapıyor, bunu verenleri anlıyoruz zaten, onlar ortalığı karıştırmak isteyenler, onu biliyoruz. Yahu sıcaklık zaten normalin 3-4 derece üzerinde, 1 derece daha yükselecek, sen 'Normalin 6 derece üzerinde sıcak geliyor' diyebilir misin? Aynı sıcak devam ediyor. Normalin 5 derece üzerindeysen ve bir süredir de böyle gidiyorsa 1 derece üzerine çıktığında normalin 6 derece üzerinde sıcak geliyor diye... Sorsan der ki yalan mı arkadaş, işte 6 derece... 6 derece de zaten 5 derecesini tüketmiştik biz zaten. Artık bu manipülasyon ülkeye ekonomik olarak da zarar verir hale geldi. Bu manipülasyona bir dur denilecek yakında." sözleriyle hem İstanbul için güncel hava durumunu açıkladı hem de yorumlara tepki gösterdi.

B2

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Adana, Osmaniye ve İskenderun Körfezi ile Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerimizde normallerinin 3-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Karadeniz’de 8 ila 10 derece, İç Anadolu’da 6 ila 8 derece üzerine çıkacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 02.09.2023 Cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak mevsim normallerine düşmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

1

AKDENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiisi ile Adana ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, bu sabah kıyı kesimleri ile öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

2

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 34°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 33°C
Az bulutlu

TOKAT °C, 34°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 30°C
Az bulutlu

3

DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu

VAN °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

4

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

30 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİNİ

30

31 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİNİ

31

1 EYLÜL HAVA DURUMU TAHMİNİ

1

2 EYLÜL HAVA DURUMU TAHMİNİ

2

3 EYLÜL HAVA DURUMU TAHMİNİ

3

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji

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