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Bünyan'da kaza: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 23:04 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Bünyan'da kaza: 3 yaralı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Bünyan ilçesi Yavuz Selim Mahalesi'nde meydana geldi. Murat Ç. (30) yönetimindeki 34 HN 9364 plakalı otomobille seyir halindeyken karşı şeritten gelen Mehmet K. (55) idaresindeki 68 BA 104 plakalı TIR'a çarptı. Kazada otomobil takla atarak, TIR'ın arkasından gelen Osman Ç. (54) yönetimindeki 38 ABK 926 plakalı vince çarparak durabildi. Kaza sonrası 3 aracın sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü Murat Ç.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bünyan'da kaza: 3 yaralı

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