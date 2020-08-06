Bunyavirüs nedir? Çin’de yeni çıkan bunyavirüs nasıl bulaşır? İşte bunyavirüs belirtileri!

Tüm dünya koronavirüs salgını ile mücadeleye devam ederken ve ikinci dalga endişeleri hissedilmeye başlarken Çin’den gelen yeni Çin virüsü haberi tedirginliğe neden oldu. Yeni bir pandemiye neden olup olmayacağı merak edilen bunyavirüs Tayvan’da ilk defa 2010 senesinde keşfedildi. Yeni bunyavirüs konusunda uzmanlar insandan insana ulaşma olabileceğini belirtiyor. İşte dünyanın endişeyle gelişmeleri takip ettiği ve yeni Çin virüs dalgası yaşanıp yaşanmayacağını merak ettiği bunyavirüs ile ilgili tüm detaylar...

Bunyavirales; negatif algılamaları ve tek sarmallı RNA virüslerinin bir sırası olarak geçiyor. Ellioviricetes sınıfındaki tek düzen olan bunya virüsler bunyaviridae virüs ailesinden geliyor. İnsanlarda hastalığa neden olabilen bunyavirüsler arasında hantavirüs ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi rezervuarı gibi türleri bulunuyor. Bunyavirüsü yayılımını önleme yollar virüsün bulaşma türüne göre değişkenlik gösteriyor. Önleyici tedbirler arasında ise hijyen yer alıyor. Bunyavirüs için lisanslı bir aşı bulunmuyor. Bunyavirüs tedavisi ile ilgili olarak da yol açtığı hastalığa göre farklı tedaviler uygulanabiliyor.