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Bunyavirüs nedir? Çin’de yeni çıkan bunyavirüs nasıl bulaşır? İşte bunyavirüs belirtileri!

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.08.2020 09:32 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınında dünya çapında ikinci dalga endişeleri devam ederken Çin’de yeni virüs haberi gündeme geldi. Bunyavirüs adı verilen virüs sebebiyle 7 kişinin hayatını kaybettiği yönünde iddialar bulunuyor. Şimdi bunyavirüs belirtileri araştırılmaya başladı. Peki, bunyavirüs nasıl bulaşır? Bunyavirüs nedir? İşte detaylar…

Bunyavirüs nedir? Çin’de yeni çıkan bunyavirüs nasıl bulaşır? İşte bunyavirüs belirtileri!

Tüm dünya koronavirüs salgını ile mücadeleye devam ederken ve ikinci dalga endişeleri hissedilmeye başlarken Çin’den gelen yeni Çin virüsü haberi tedirginliğe neden oldu. Yeni bir pandemiye neden olup olmayacağı merak edilen bunyavirüs Tayvan’da ilk defa 2010 senesinde keşfedildi. Yeni bunyavirüs konusunda uzmanlar insandan insana ulaşma olabileceğini belirtiyor. İşte dünyanın endişeyle gelişmeleri takip ettiği ve yeni Çin virüs dalgası yaşanıp yaşanmayacağını merak ettiği bunyavirüs ile ilgili tüm detaylar...

Bunyavirüs nedir?

Bunyavirales; negatif algılamaları ve tek sarmallı RNA virüslerinin bir sırası olarak geçiyor. Ellioviricetes sınıfındaki tek düzen olan bunya virüsler bunyaviridae virüs ailesinden geliyor. İnsanlarda hastalığa neden olabilen bunyavirüsler arasında hantavirüs ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi rezervuarı gibi türleri bulunuyor. Bunyavirüsü yayılımını önleme yollar virüsün bulaşma türüne göre değişkenlik gösteriyor. Önleyici tedbirler arasında ise hijyen yer alıyor. Bunyavirüs için lisanslı bir aşı bulunmuyor. Bunyavirüs tedavisi ile ilgili olarak da yol açtığı hastalığa göre farklı tedaviler uygulanabiliyor.

Bunyavirüs belirtileri

Bunyavirüs genomları segmentlere ayrıldığı ve hızlı rekombinasyon gerçekleştiği için salgın riski artabiliyor. Şiddetli ateşe sebep olabilen bunya virüs, sivrisinekler, keneler ve sinekler gibi hemafagöz eklembacaklılar ile bulaşabiliyor. Viral kuluçka süresi 48 saat olan bunyavirüs, ortalama üç gün devam eden grip benzeri semptomlara sebep olabiliyor. Bu nedenle bunyavirüs sürekli olarak başka hastalıklarla karıştırılabiliyor. Tayvan Hastalık Kontrol Merkezleri’ne göre ölüm oranı da %10 olarak geçiyor. Yaygın semptomlar arasında ateşin yanı sıra halsizlik, karın ağrısı, iştah azalması ve bulantı da görülebiliyor.

Bunyavirüs nasıl bulaşır?

İlk defa Tayvan’da 2010 senesinde keşfedilmiş olan yeni bunyavirüs ile ilgili olarak insandan insana bulaşabileceği düşünülüyor. Bunyavirüs düzenindeki hantavirüsler ve arenavirüsler dışındaki tüm virüsler sivrisinek ya da kene gibi eklembacaklılar tarafından bulaşıyor. Sivrisinek kaynaklı virüsler yaz aylarında daha sık görülüyor. Virologlar; keneden insana geçtiğini düşündükleri bunyavirüs ile ilgili insandan insana mukoza yoluyla ya da kan yoluyla bulaşma ihtimalinin de dışlanmadığını belirtiyor.

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