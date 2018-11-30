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Burada acı ile mutluluk arası yalnızca 10 saniye!

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 14:18 | Son Güncelleme

Bu kayıkhanede acı ve mutluluk bir arada yaşanıyor. Bu denli yoğun heyecanları yaşayan kişilerse ODTÜ'nün kürek sporu ile ilgilenen öğrencileri. Kürekçiler, spor yaparken çok yoruluyor, nabızları yüksek seviyede atıyor. Ve nabzı düşürme gibi şansları da olmuyor. Kürek sporuna maddi-manevi fazlaca emek veren sporcular, sürekli yükselen tempoyla yarışlarını tamamlıyorlar.

Soğuk-sıcak demeden büyük hevesle yaptıkları çalışmalarda en çok zorlandıkları kısımsa bitişe 10 kürek kala oluyor. Çünkü 210-220 kürek çektikten sonra ulaştıkları son 10 küreklik mesafe tüm duygu değişiminin yaşandığı nokta oluyor. Yapacakları her hamle öğrencilerin kazanıp kaybedeceklerini belirliyor.

Burası artık onun evi oldu

Kürek sporuna 16 yılını veren Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Antrenörü Baha Er, bu branşta acı ve mutluluğu bir arada yaşadıklarını söyledi. Ankara Eymir Gölü'nde sporcularına eğitim veren ve buradaki kayıkhanede oldukça pahalı kürek teknelerini tamir eden Baha Er, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
ODTÜ'yü iyi temsil etmek için çalıştıklarını ve 2002'den beri gidip geldiği kayıkhanenin artık evi olduğunu ifade eden Baha Er, "Kürek sporunun bir karakteri var. Bu karakteri çocuklara en iyi şekilde öğretmemiz lazım ama şunu özellikle belirtmeliyim ki çok fazla antreman yapmanız gerekiyor." diye konuştu.
Kürek sporunun, çok pahalı bir branş olması nedeniyle haddinden fazla özveri istediğini anlatan Er, "İnsanlar, maddi manevi çok fazla şey verdikleri için bu spora bağlanıyorlar. Sabahtan beri buradayız. Hava oldukça soğuk. Bu soğukta göl donana kadar antreman yapıyoruz. Donduktan sonra da salonda sezona hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

'HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİL'

'HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİL'
Kürekçilerin spor yaparken çok fazla yorulmak zorunda olduğunu ve nabızlarının yüksek seviyelere çıktığını dile getiren Baha Er, "Bir seviyeye çıkıp orada durmuyorsunuz. Sürekli devam etmek zorundasınız. Bir mesafe var ve bu şekilde o mesafeyi tamamlamak da her babayiğidin harcı değil." şeklinde konuştu.
Yarışmaların yaklaşık 2 bin metre mesafede olduğu ve sporcuların 210-220 kez kürek çekebildiği bilgisini veren Er, şöyle devam etti:
"Düşünün, 200-210 kürek çektiniz, bitirmenize 10 kürek var ve 10 kürekte 20-30 saniye civarında sürüyor. Bitmesine daha 30 saniye var. O an hayattan soğudunuz, bittiniz, bırakmak istiyorsunuz. Her şeyden nefret ediyorsunuz ama 10 saniye sonra bitiş çizgisine geldiğiniz o an, dünyanına en mutlu insanısınız.
İnanılmaz bir duygu değişimi var. Bir uçtan diğer uca 10 saniyede gidiyorsunuz. Duygusal olarak iki ucu 10 saniyede yaşıyorsunuz. Acı ve mutluluk arası 10 saniye sürüyor. İstediğiniz gibi kürek çekmişseniz de gününüz mükemmel geçiyor.
Yarışma öncesinde yaşanan sinir, stres, bunların hepsini bünyede görebiliyorsunuz. Bir de bunun simülasyon aleti var ki o sudan da acımasız. Karşınızda dijital rakamlar, size ne yaptığınızı, nasıl yaptığınızı gösteriyor."
Kürek sporunun hobi olamayacağını belirterek, "Bu kadar çok antrenmanı sadece yarışmak için yaparsınız. Keyif için bu kadar çok antrenman yapılmaz." diyen Er, "En pahalı branş. Ekipmanlar el yapımı ve çok değerli malzemelerden üretiliyor. Bir tekne, iyi bir arabadan pahalı." değerlendirmesinde bulundu.

'BU SPORU ÇOK SEVİYORUM'

'BU SPORU ÇOK SEVİYORUM'
Kürek sporuna 16 yılını verdiğine vurgu yapan Baha, "Bu sporu çok seviyorum. Biraz da tutku ama zararlı ile yararlı tutku arasında gidip geliyor." açıklamasını yaptı.
Doğada hiçbir şeyin kendisi için varolmadığını, güneşin kendisi için ısıtmadığını, nehrin kendi suyundan içemediğini aktaran Baha Er, sözlerini şöyle tamamladı:
"Biz de kendimizden ziyade takım için buradayız ve emek veriyoruz. Tanıdığım bütün kürek antrenörleri, ömrünü takımına veya bu spora adıyor. Umarım herkes hak ettiğinin karşılığını fazlasıyla alır. İşte bu sporun zararlı tarafı diyebileceğimiz yönü de bu adanmışlık oluyor.
Kişisel olarak size kasten kimse zarar vermiyor, kendi kendinize zarar veriyorsunuz. Karşılığını alıyorsanız da çok değerli oluyor. Sporcunuz şampiyon olduğunda, milli takıma gittiğinde ya da hayatta bir şeyler elde ettiğinde, bu size yetiyor."
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Anahtar Kelimeler:
ODTÜ kürek sporu

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