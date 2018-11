Burada acı ile mutluluk arası yalnızca 10 saniye!

Soğuk-sıcak demeden büyük hevesle yaptıkları çalışmalarda en çok zorlandıkları kısımsa bitişe 10 kürek kala oluyor. Çünkü 210-220 kürek çektikten sonra ulaştıkları son 10 küreklik mesafe tüm duygu değişiminin yaşandığı nokta oluyor. Yapacakları her hamle öğrencilerin kazanıp kaybedeceklerini belirliyor.

Kürekçilerin spor yaparken çok fazla yorulmak zorunda olduğunu ve nabızlarının yüksek seviyelere çıktığını dile getiren Baha Er, "Bir seviyeye çıkıp orada durmuyorsunuz. Sürekli devam etmek zorundasınız. Bir mesafe var ve bu şekilde o mesafeyi tamamlamak da her babayiğidin harcı değil." şeklinde konuştu.

'HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİL'

"Düşünün, 200-210 kürek çektiniz, bitirmenize 10 kürek var ve 10 kürekte 20-30 saniye civarında sürüyor. Bitmesine daha 30 saniye var. O an hayattan soğudunuz, bittiniz, bırakmak istiyorsunuz. Her şeyden nefret ediyorsunuz ama 10 saniye sonra bitiş çizgisine geldiğiniz o an, dünyanına en mutlu insanısınız.