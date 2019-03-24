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Burada çalışanlar hepsi hükümlü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 13:59 | Son Güncelleme

Van'da 120 hükümlü, Erciş Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde açılan atölyelerde sigortalı ve ücretli çalışarak meslek sahibi oluyor.

Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR tarafından açılan meslek kurslarına katılan hükümlüler, buradaki eğitimlerinin ardından infaz kurumu bünyesince açılan atölyelerde çalışma imkanı buluyor.

Hükümlüler atölyelerde geleceğe hazırlanıyor

Atölyelerde mobilya, marangoz, demir, tel örgü, fırın ve unlu mamuller gibi alanlarda çalışan hükümlüler, inci kefalinin korunması, kaz yetiştiriciliği ve sosyal tesis işletmeciliğinde de görev alıyor.
Erciş Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde sigortalı ve ücretli çalışan hükümlüler, ekonomik kazanç sağlamanın yanı sıra geleceğe de hazırlanıyor.

'AMACIMIZ ISLAH, İYİLEŞTİRME VE BİREYİ TOPLUMA KAZANDIRMAK'

'AMACIMIZ ISLAH, İYİLEŞTİRME VE BİREYİ TOPLUMA KAZANDIRMAK'
Erciş Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hasan Hüseyin Özdağ, kurumdaki 120 hükümlünün 22 iş kolunda çalıştığını söyledi.
Bu sayede hükümlülerin mesleklerini açık alanlarda da icra etme şansı yakaladığını anlatan Özdağ, şöyle konuştu:
"Ceza infaz sistemimizin temel amacı ıslah, iyileştirme ve bireyi topluma kazandırmaktadır. Bu amaca yönelik İş Yurdu Müdürlüğümüz bünyesinde 22 iş kolunda 87 personel ve 120 hükümlü ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hükümlüler bu atölyelerde sigortalı ücret karşılığı çalışıyor. Ürettiğimiz okul ve büro malzemeleri ile kurumların ihtiyacını gideriyoruz. Faaliyetlerimiz, bulunduğumuz bölgenin sosyal ve kültürel yönlerini tanıtmada da büyük öneme sahip."
Özdağ, inci kefalinin üreme ve göç döneminde farklı noktalarda koruma ve güvenlik tedbiri alarak sosyal sorumluluk görevini de yerine getirdiklerini, Cumhuriyet Başsavcılığının destekleriyle çalışmalarını her geçen gün geliştirdiklerini kaydetti. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Meslek

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