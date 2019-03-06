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Burada hayat bambaşka kurallarla işliyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.03.2019 11:48 | Son Güncelleme

Amazon havzasının doğal, kültürel ve sosyal yoğunluğu hakkında bilgi edinmek isteyen binlerce turist, Latin Amerika'ya gidiyor. Dünyanın farklı bölgelerindeki onlarca insanı buluşturan bölgenin bakir hali görenleri büyülüyor.

Barış sığınağı olarak görülebilecek bir kaç noktası dışında yıllarca süren çatışmalara maruz kalmış Kolombiya, farklı kültürüyle ziyaretçilerine bambaşka bir dünya sunuyor.

Leticia'da yaşam

Eskiye nazaran büyümesine rağmen bölgede yaşayanlara sakin bir hayat sunan Leticia, Kolombiya hükümet tarafından unutulan topraklarla çevrili.
Nüfusun yüzde 30'unun elektrik ve içme suyuna ihtiyaç duyarak yaşadığı Leticia, dünyanın en uzun ve tehlikeli nehirlerinden birinin kıyısında yer alıyor.
Endemik bitki türleri ve farklı kültürüyle dikkat çekenLeticia'daki nehir boyunca kimsenin bilmediği farklı topluluklar barındırıyor.
Hükümet tarafından unutulmuş ve dünyadan izole edilmiş bu bölge, turizm açısından farklı projelere ev sahipliği yapıyor.
Turizme katkı sağlaması planlanan farklı projelerle bölgenin yerlilerin de kucaklanması amaçlanıyor. (AA)
İşte bölgeden çekilen fotoğraflar...
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amazon ormanları kolombiya

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