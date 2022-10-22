'Burada kimse bakire ölmez' demişti! Survivor Turabi bir kadınla yarı çıplak yatak paylaşımı yaptı

Bir süredir yurt dışında yaşayan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Survivor'la ünlenen yıldız, bir kadın arkadaşıyla birlikte yatakta yarı çıplak poz verdi.

Çamkıran ses getiren paylaşımına ''Her kız güzeldir, onu görmek için doğru filtreyi kullanmanız yeterli. Keşke tüm kadınlar aynı seviyede güzel ve seksi olsa ve kazanan hep karakter olsa! Yüzü güzele kırk günde doyulur, huyu güzele kırk yılda doyulmaz. Ömür boyu mutlu olmak istiyorsan, arkadaşını, işini ve eşini doğru seç!'' notunu düştü.

Turabi Çamkıran'ın paylaşımına, takipçileri kayıtsız kalamadı. Sosyal medya kullanıcıları, ''Adam hayatını yaşıyor'', ''Yerli Dan Bilzerian'', ''Bu gidişle evlenemeyeceksin'' ve ''Sen iyice yoldan çıktın'' gibi sayısız yorum yapıldı.

Turabi Çamkıran, geçtiğimiz günlerde bir başka kadınla paylaştığı pozda ise ''Burada kimse bakire ölmez'' ifadelerini kullanmıştı.



