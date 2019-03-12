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"Burada, Orada ve Her Yerde" oyunu Bursa'da sahnelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 01:43 | Son Güncelleme

"Burada, Orada ve Her Yerde" oyunu Bursa'da sahnelendi

Bursa Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" kapsamında, "Burada, Orada ve Her Yerde" oyunu sahnelendi

Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunu, Hristina Arsenova yönetti.

Burgas
Trio Tiyatrosunun sahnelediği oyun, 11 farklı skeçten oluşan kukla gösterisiyle dünyanın farklı ülkelerinden çeşitli kültürlerin renkli dünyasını sundu, seyirciyi kültürlerarası bir yolculuğa çıkardı.

Oyuncu Aleksandra Eneva ve Ivaylo Enev'in performansı, Bursalı sanatseverlerce uzun süre ayakta alkışlandı.

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