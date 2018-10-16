Burada seks bebeği genelevini kadınlar yönetiyor!

Girişimci Stanley, cinsel ilişki bebeği kiralama merkezinin en çok hayatını yitiren eşlerinin ardından yalnız kalan kişiler tarafından tercih edildiğini söylüyor. Jade Stanley, bu sebeple seks bebeklerinin yalnız kişilerin tercihinden ibaret olduğunun düşünülmesini yanlış buluyor. Ona göre, seks bebeklerinin tercih edilmesinin ardında bambaşka sebepler yatıyor.

1 / 36 West Midlands'daki cinsel ilişki bebekleri kiralama evi, 4 çocuk annesi, girişimci Jade Stanley tarafından kuruldu. Jade Stanley, çekingen olup arkadaş edinemeyen erkekleri bu girişimciliği ile mutlu ettiğini düşünüyor. Jade, bir haftalığına ya da müşterinin ihtiyaçlarına göre süreli kiralanan bu bebeklerin onlara yol arkadaşı olduğunu, hatta eşini kaybeden ve gerçek bir ilişki yaşamaktan kaçan çoğu erkeğin buraya koştuğunu söylüyor.

2 / 36 Jade Stanley, cinsel ilişki bebekleri hakkında: "Bebeklerin canlı gibi gözükmesi için gerçeklik elde etmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca çok fotoğraf yayınlıyoruz." Müşteri kiralamak için bir bebeği seçer ve seçtiği bebek tekrardan dezenfekte edilir. Müşteriye muhakkak temiz teslim edilir. Jade, Çin'de yapılan bebeklerin, yalnız bireyler için ilkel plastik yardımcılar olduğunu bu algıyı kırmak için bu işe başladığını söylüyor.

3 / 36 Girişimci Stanley, cinsel ilişki bebeklerinin ölü aşklarını özleyen dullarla popüler olduğunu da ekliyor.

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