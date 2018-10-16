Burada seks bebeği genelevini kadınlar yönetiyor!

Girişimci Stanley, cinsel ilişki bebeği kiralama merkezinin en çok hayatını yitiren eşlerinin ardından yalnız kalan kişiler tarafından tercih edildiğini söylüyor. Jade Stanley, bu sebeple seks bebeklerinin yalnız kişilerin tercihinden ibaret olduğunun düşünülmesini yanlış buluyor. Ona göre, seks bebeklerinin tercih edilmesinin ardında bambaşka sebepler yatıyor.
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