"Burada vatana ihanet ediyorsunuz"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davada tanıkların dinlenilmesine başlandı. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, müştekiler, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Hasan Bedir, olay tarihinde Özel Harekat Daire Başkanlığında çalıştığını, darbe girişimine dair haberler üzerine görev yerine gittiğini söyledi. Orada amirlerinin emri üzerine 5 kişilik bir ekiple TRT'ye doğru hareket ettiklerini belirten Bedir, "Ana nizamiyede askerleri görünce Eymir kapısından içeri girmeye çalıştık. Kapıda Coşkun isimli üsteğmenle bir arbede oldu." dedi. TRT yerleşkesine girdikten sonra Coşkun üsteğmenin "Tatbikat var" dediğini, kendisinin de "Bu saatte ne tatbikatı, darbe oluyor." şeklinde yanıt verdiğini aktaran Bedir, "Coşkun'un telefonu yanında değildi. Ben de darbe haberlerini gösterdim. Ondan sonra tutumu değişti." diye konuştu.

Bir süre sonra helikopterin geldiğini ve bulundukları alanı taradığını anlatan Bedir, daha sonra askerlerin dağıldığını, kendilerinin de ana nizamiyeye giderek vatandaşlarla canlı yayın stüdyosuna gidip sabaha kadar binayı koruduklarını ifade etti. - "Az dan az, çoktan çok gider" Tanık Mehmet Fatih Koç da 15 Temmuz'da Özel Harekat Daire Başkanlığında görevli olduğunu, mesai arkadaşlarının darbe girişimi olduğuna dair bilgilendirmeleri üzerine görev yerine gittiğini söyledi. Silah ve teçhizat kuşandıktan sonra 15 Temmuz'da FETÖ'cü askerler tarafından şehid edilen müdürler Önder Güzel, Dursun Acar ve Ufuk Baysan ile ayak üstü toplantı yaptıklarını belirten Koç, "Şehit müdürlerimizin verdiği emir üzerine 5 kişilik bir ekiple TRT Genel Müdürlüğü'ne intikal ettik." diye konuştu. Ana nizamiyeye doğru ilerlerken kapının askerler tarafından tutulduğunu gördüklerini anlatan Koç, bunun üzerine Eymir tarafındaki nizamiyeye yöneldiklerini, oradaki üsteğmenin tatbikat yaptıklarını, içeri giremeyeceklerini söylediğini aktardı.