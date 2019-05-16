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"Buradan Uğurladık" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 18:05 | Son Güncelleme

Atatürk'ün 16 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a hareket edişi kutlandı

İSTANBUL (AA) - Atatürk'ün İstanbul'dan Bandırma Vapuru ile Samsun'a hareket edişi, 100. yılında "Buradan Uğurladık" etkinliğiyle kutlandı.

Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, Akaretler'de bulunan Mustafa Kemal Müzesi önünde marşların çalınmasıyla başladı.

"Bağımsızlık İçin İlk Adım Yürüyüşü" ile Beşiktaş Belediyesi Bando Takımı ve vatandaşlar, Beşiktaş İskelesi'ne doğru yürüyüşe geçti.

Burada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 16 Mayıs 1919'da Atatürk'ün İstanbul'dan ayrılması anısına denize çelenk bıraktı. Törene katılan vatandaşlar da denize karanfil bıraktı ve Derinlere Saygı Dalış Topluluğu'nun İstanbul Boğazı'ndaki gösterisini seyretti.

Rıza Akpolat burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün milli mücadeleyi Beşiktaş'tan başlattığını belirterek, "Bağımsızlık mücadelemizin başladığı 19 Mayıs'ı, her yıl, herkesten önce ilk olarak biz yani Beşiktaşlılar kutluyoruz. 16 Mayıs, bizi halkımızla bir araya getiren bir tarih, herkesin kucaklaştığı, birlikte hareket etmeye başladığı bir gündür." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
16 mayıs 1919 Beşiktaş Belediyesi

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