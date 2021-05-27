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Burak Altay'dan duygusal paylaşım: Motor kazasında kaybettiği dostu Arda Öziri'yi unutmadı!

27.05.2021 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Burak Altay'dan duygusal paylaşım. 2018 yılında bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden yakın dostu ve meslektaşı Arda Öziri'yi ölümünün 3. yılında unutmadı. Altay sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile yürekleri dağladı.

Burak Altay, bir döneme damgasını vuran gençlik dizisi Kampüsistan'da rol aldığı yakın arkadaşı Arda Öziri'yi ölüm yıl dönümünde unutmadı. Ünlü oyuncu geçen üç senenin ardından dotunun derin acısını unutmayarak sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Altay, paylaşımına "Kardeşim 3 yıl önce bu sabah telefonum çalmasaydı keşke..." notunu düştü.

Burak Altay'dan duygusal Arda Öziri paylaşımı!

Ünlü oyuncu Arda Öziri, 2018 yılında geçirdiği motosiklet kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanesine de hayatını kaybetmişti.

Sanat dünyası yasa boğulmuştu

Sanat dünyası yasa boğulmuştu
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Öziri'nin ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu.
Rıza Kocaoğlu, Engin Altan Düzyatan, Erkan Avcı, Gözde Kansu, Şebnem Bozoklu gibi isimlerle de sınıf arkadaşı olan Öziri, vefatının 3. yılında unutulmadı.

Burak Altay dostunu unutmadı

Burak Altay dostunu unutmadı
Öziri'nin yakın dostu ve meslektaşı Burak Altay, duygusal bir mesaj yayınladı. Altay, paylaştığı fotoğrafa, "Kardeşim 3 yıl önce bu sabah telefonum çalmasaydı keşke. Oturup kalmıştım öyle boş gelmişti her şey , ‘keşkeler’ ile geçip gidiyor hayat... Birileri gidiyor, biriler geliyor, hayat durmuyor...
Mayıslar tatsız o günden beri. Hatıralarla dolduruyoruz günleri. Bir türlü yutamadığımız bir yumru oldun boğazımızda... Seni hep sevmeye, hep hatırlamaya, geçmişe gülümseyip yola devam etmeye çalışıyoruz. Çok özledim kardeşim. Bu arada Büyük Altay Şampiyon oldu, Belkıs teyze iyi, Arya büyüdü, Bilkent’i kazandı bu sene. Kedi aldım bir tane eve... (Arda Öziri)" notunu düştü.
Öziri, Alsancak Hocazade Cami'de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Öziri Işıkkent Aile Mezarlığı'nda defnedilmişti.

Arda Öziri kimdir?

Arda Öziri kimdir?
Arda Öziri 14 Eylül 1978, İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünü bitirmiştir. Aynı zamanda Anemi grubunda vokallik yapmıştır.

Rol Aldığı dizi ve filmler

Rol Aldığı dizi ve filmler
Diriliş Ertuğrul - Aşkın Bedeli - İnsan Aldandı - Son İstasyon - Farklı Desenler - Akasya Durağı - Cemile - Dolunay - Kandil Memleket Hikayeleri - Büyük Umutlar -Ah Be İstanbul Kampüsistan - Estağfurullah Yokuşu Asmalı Konak - Kınalı Kar Yedi Numara -Dadı -Ruhsar
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Anahtar Kelimeler:
Arda Öziri Rıza Kocaoğlu
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